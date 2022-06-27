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27 Haziran 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 07:30:00

Burclar Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Haziran

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 27 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Hayatınızdaki kişi ile bugün her ne kadar problem yaşıyor olsanız da sizin için ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Uzak şehirlerde yaşıyorsanız problemleri büyütmemeli, tartışmalardan uzak durmalısınız. Evli olanlar ise gün içerisinde birbirlerine ayıracakları kıymetli zaman aralığıyla birlikte problemlerini çözümleyebilir ve kendilerini mutlu hissedebilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün kalbi boş Boğalar için sürpiz aşk teklifleri gelebilecek güzel enerjiler görünüyor. Karar vermekte acele etmeden karşınızdaki kişiyi tanımaya öncelik verebilirsiniz. Eğitim konuları gündeminizde ise sınav veya projelerinizi şanslı etkiler altında tamamlamanız ve başarılı olmanız için gökyüzü sizin yanınızda.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün telefon trafiğinizin çok olacak. Yakın arkadaş, akraba ve kardeşlerden gelecek güzel haberler ile güne başlayacaksınız. Tamamlanmasını beklediğiniz bir projenizden haberler gelebilir ve yüzünüzü güldürebilir. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki uyumun güzel olduğu bir gün. Evinizin içinde birbirinize daha çok vakit ayırabilirseniz, pek çok konudaki problemleriniz çözüme ulaşabilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün parasal konularda yeni çözüm yolları bulacağınız güzel enerjiler altındasınız. Güne kendi değerinizi önce kendinize hissettirerek başlamanız oldukça önemli. Kalbi boş olan Yengeç burçları yeni bir aşka hazırlanabilirler, aşk kapıyı çaldı çalacak. Mevcut beraberliği olanlar ise daha keyifli vakitler geçirecekler.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün isminizden söz ettireceğiniz enerjiler ile güne başlıyorsunuz. Buradaki tehlike çalışma arkadaşlarınız ve ev halkı tarafından eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Sizin yeteneklerinizin herkes farkında bırakın takdir edilmeyin, önümüzdeki günlerde değeriniz daha da iyi anlaşılacak. Sağlık konusunda da dikkatli olmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün uzunca süredir tedavi gördüğünüz bir sağlık sıkıntınız bulunuyorsa şifalanma vakti. Kuruntularınızı bir kenara bırakın ve akışta kalmaya özen gösterin. Herşeyin bir zamanı var ve pek çok sıkıntıdan kurtulma vakti yakın. Olası borç ve para giderleri gün içerisinde oluşabilir aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün uzunca süredir huzursuz olduğunuz konularla alakalı arkadaşlarınızdan destek gelecek. Umulmadık kişilerden göreceğiniz yardımlar sizi çok mutlu edecek cinsten. Bugün hayata dair ön yargılardan kurtulma vakti. Derin bir nefes alıp size yük gibi görünen ne varsa şimdi kurtulmak için niyet edebilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kariyer konusunda temkinli adımlarla ilerlemelisiniz. Yeni bir iş için uygun vakitler değil. Mevcut işinizi sağlamlaştırmalı ve yöneticilerinizle aranızdaki krizleri çözüm odaklı olarak sonuçlandırmalısınız. Aile büyüklerinizin sağlık sıkıntıları olabilir, ihmal ediyorsanız bugün ilgilenmenizi önerebilirim.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Uzunca süredir tedavi gördüğünüz bir rahatsızlığınız bulunuyorsa şimdi şifalanma vakti. Sevdiğiniz kişinin yardımları ile finansal kaynaklarınız artabilir. Hayallerinize ulaşmanız için az bir vakit kaldı. Aşk ve yeni iş teklifleri kapıda gözüküyor.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün eşinizin ailesinden alacağınız yardımlar yüzünüzü güldürecek cinsten. Uzunca süredir eşinizin sağlık sıkıntısı bulunuyorsa bugün biraz daha rahatlayabileceğini söyleyebilirim. İş hayatınızda oluşan güzellikler pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Eleştirilerle karşılaşabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün parasal konularda sevdiğiniz kişinin eleştirileri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğitim konularında çabalarınızı sonuçlandıracağınız güzellikler ile birliktesiniz. Bilinçdışınızın oluşturduğu sıkıntıları tetikleyen kadınlara karşı bugün dikkatli olmalısınız. Güvenmediğiniz kişilere sırlarınızı açıklamayanız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İş hayatınızda uzunca süredir sizi çok yoran enerjilerin dengelendiği bir gün. Size kar elde ettirecek plan ve projelerinizin gündeme geçmesine çok az zaman kaldı, birazcık kendinizi akışa bırakmalısınız. Çocuk bekleyenler ve tedavi görenler önümüzdeki günlerde tedavilerinin sonuçlarını alacak gibiler, hiç üzülmesinler.


Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 27 Haziran Bugün burçları neler bekliyor?
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