Burç Yorumları! İyi niyet eken meyvesini toplayacak

Yeni yılla birlikte hayatınızda gerekli değişimi yapmak için motive olacaksınız. Uyanmak, aydınlanmak, idrak etmek ve özgürleşmek mümkün olacak. Değişimi hangi konuda ne zaman ve ne ölçüde gerçekleştirmeniz gerektiğini doğru hesaplamanız gerekecek. 2 Ocak günü oğlak burcunda yeniay olurken Merkür kova burcuna geçiş yapacak. Ancak aynı zamanda Retro öncesi gölgeli günleri başlamış olacak. Hayatınızı yeniden yapılandırmak isterken gerekli sorumlulukları almalı ve gerçekçi olmalısınız. Bilgi kirliliğine karşı gözünüzü dört açın. Her duyduğunuza inanmayın.

GERGİN VE ÖFKELİ

Dünyada diplomatik ilişkiler ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Bazı ülkeler arasında ipler gerilebilir. Ulaşım, haberleşme, uluslararası ticaret ve eğitim sistemi ile ilgili aksamalar oluşabilir. Sosyal medyada bilgi kirliliği had safhaya çıkabilir. Siber saldırılar yaşanabilir. Uzay ve teknoloji ile ilgili yanıltıcı bilgiler ve komplo teorileri gündemde yer tutabilir. 3 Ocak günü Güneş ile Mars paralel olacaklar. Aynı gün Jüpiter ay düğümleri ile olumsuz etkileşimde olacak. Kendinizi gergin ve öfkeli hissedebilirsiniz. Öfkenizi dönüştürmeye ve faydalı bir işe yönlendirmeye çalışın. Kazayı ve belayı üstünüze çekecek eylemlerden uzak durun. Dünyada şiddet, yangın, terör ve savaş benzeri sert etkiler ortaya çıkabilir. 5 Ocak günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Aynı gün Venüs ile Satürn ve Güneş ile Plüton paralel olacaklar.

KARARLAR ALINACAK

İkili ve sosyal ilişkilerinizde gerçekçi kararlar alırsanız, ideallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Güç savaşlarından kaçının, şüphe ve kin ile hareket etmeyin. 5 Ocak günü aynı zamanda Merkür ile güney ay düğümü paralel olacaklar. Geçmişte ertelediğiniz bir karar tekrar gündeme gelebilir. Hayat sizden eski hataları yeniden yapmamanızı talep ediyor. Yılın ilk haftası zorlu etkiler ile başlıyor. Umarım iyi niyet eker, sonradan meyvesini yersiniz. Sevgiyle kalın...

KOÇ BURÇLARI

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. 29 Aralık-11 Mayıs tarihleri arasında Balık burcunda seyahat edecek olan Jüpiter sizler için kadersel konuları başlatabilir. Spiritüel alanlarda başarı sağlayabilirsiniz sağlığınız konusunda da size şifa sunacak olan Jüpiter bir takım olaylarında ortaya çıkmasını sağlayabilir.

BOĞA BURÇLARI

Bu hafta sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Balık burcunda seyahat edecek olan Jüpiter sizler için arkadaşlıklar dostluklar ve kazanımlarınız konusunda şanslar sunacaktır. sosyal çevrenizde aktif çalışmalar yapacağınız gibi sosyalleşmeniz daha da artabilir.

İKİZLER BURÇLARI

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gel gitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Balık burcunda seyahat edecek olan Jüpiter sizler için kariyer iş meslek ve toplum önü statünüzde şanslar sunacak. Beklediğiniz terfiler maaşta artışlar ve hayata dair beklentiler konusun da ve kadersel olaylar konusunda destek alacaksınız

YENGEÇ BURÇLARI

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Balık burcunda seyahat edecek olan Jüpiter sizler için uzak bağlantılı işler ticaret hayatınız, medya veya internet üzerinden yapmak istediğiniz bir takım işler konusunda destek verirken, okul hayatı devam eden Yengeç burçlarına şans ta verecektir.

ASLAN BURÇLARI

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişiklik yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Balık burcunda seyahat edecek olan Jüpiter sizler için sigorta,miras nafaka banka işlemleri ortaklı kazançlar veya eşe ait gelirler konusunda şanslar verebilir. Bu dönemlerde spiritüel anlamda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Jüpiter sizler için evlilik ortaklı ve imza gerektiren işlemler konusunda şanslar verirken belki evliliğe bakış açınız değişecek veya bekar olan başak burçları için yeni başlangıçlar için adımlar atılacak.

TERAZİ BURÇLARI

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Jüpiter sizler için Gündelik rutinleriniz çalışma hayatı birlikte çalışma yaptığınız insanlar ve üretme konusunda şanslar sunarken hayatınıza yeni tertip düzende getirebilir.

AKREP BURÇLARI

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alışverişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. Jüpiter sizler için aşk sevgi sahne önü işler veya çocuklarınıza dair durumlarda şansar verecek. Güzel işlere imza atacağınız bu vakitleri iyi değerlendirin

YAY BURÇLARI

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Balık burcunda seyahat edecek olan Jüpiter sizler için aile yuva konuları kökler aile büyüklerine dair bir takım durumlarda şanslar verirken belki taşınacak belki de evinizde tadilatlar yaptıracaksınız.

OĞLAK BURÇLARI

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Seyahat edecek olan Jüpiter sizler için kısa seyahatler yeni eğitimler, kardeşlerinizin hayatlarına dair güzel gelişmeler konusunda destek verirken iletişimi olarak daha güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu zamanları iyi değerlendirin. Ticaret hayatına dair bir takım durumlarda başlayabilir.

KOVA BURÇLARI

Sevgili Kovalar kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var. Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Jüpiter sizler için para para para diyecek.. şanslı bir döngüye geldiniz maddi kaynaklarınızı iyi değerlendirme zamanı belki yeni projeler ve atılımlar yapabilirsiniz.

BALIK BURÇLARI

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. Jüpiter sizler için sahneye çık ve parla diyecek. Yıla güzellikler ve şans ile başlayan siz Balıklar için çok güzel bir zaman. Kendiniz ile ilgili kararlar alacaksınız.