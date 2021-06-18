Burası Vahşi Batı değil Adıyaman

Adıyaman'ın Karagüveç Köyü'nde yaşayan Cumali, kendisini kovboy olduğuna inandırmış, köylüler de onun bu haline alışmış.



Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç Köyü'nde doğup büyüyen 56 yaşındaki Cumali Ozan, kovboy gibi yaşıyor. Çocukluğunda kovboy filmleri izleyip onlar hakkında kitaplar okuyan Cumali ilk zamanlar onların konuşmalarını taklit etmeye başladı. Sonra konuşmasının doğal hali o oldu.

Kovboy gibi giyinip onlar gibi at sırtında gezen Cumali'nin adı bir süre sonra 'Kovboy Cumali' oldu. Arkadaşı Talip Şimşek de çuval ve tavuk tüyleriyle Kızılderili kostümü hazırlayarak ona eşlik etmeye başlayınca sosyal medyada bir anda fenomen oldular. Şimdi iki arkadaş, izlenme rekoru kırıyor.

Cumali Ozan, küçük yaşlardan itibaren kovboylara olan merakıyla herkesin ilgisini çektiğini söyledi. Kovboyların jest ve mimiklerini ilk zamanlar taklit etmeye çalıştığını ancak bunun artık günlük konuşmasının bir parçası haline geldiğini dile getiren Ozan, "Artık köyümün çevresinde hatta kentin büyük çoğunluğunda tanınıyorum. Beni görenler, 'Hoş geldin kovboy' diye sesleniyor, biliyorlar filmlerle uğraştığımı. Filmleri, senaryoları çok seviyorum. İlkokul mezunu olmama rağmen onların resim ve karikatürlerini çiziyorum." dedi.

Sabahın erken saatlerinde atına binerek bahçeye gidip çay demlediğini ve hayatını kovboylarınkine benzer hale getirmeye çalıştığını belirten Ozan, şöyle devam etti:

"Yakın arkadaşım Talip de bir süredir bana eşlik ediyor. Kendi tasarladığı Kızılderili kıyafetiyle benimle zaman geçiriyor. Birlikte videolar çekiyoruz. Bizi görenler önce garipsediler ama daha sonra alıştılar. Genelde kovboy kostümü giyiyorum ama özel günler olunca da normal kıyafetlerimi giyip hayatıma devam ediyorum."

Kızılderili rolüyle Ozan'a eşlik eden Talip Şimşek ise keyifli zaman geçirdiklerini aktararak, "İnternette araştırma yaptım. Kostüm tasarladım, burada bakkalda çay satılan çuvalı alarak terzide kesip kendime kostüm, tavukların kanatlarının tüyünde de başlık yaptım. Bizleri izleyenlerin çok hoşuna gidiyor ve bizler de eğleniyoruz. İnşallah daha güzel işler yaparız." diye konuştu.



Cumali Ozan'ın komşularından Mehmet Gürbüz ise Ozan'ı mahalledeki çoğu kişinin ismiyle tanımadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Cumali Ozan abimizi 'kovboy' olarak biliyoruz. Yıllardır kendisi bizlerin neşe kaynağı, bizleri güldürüyor ve eğlendiriyor. Yeri geliyor atına binerek kovboy taklitleri yaparak, köyleri, ilçeyi geziyor. Kendisini çok seviyor ve beğeniyoruz. Kovboyumuz, bizlerin neşe kaynağı, Allah yolunu açık etsin. Cumali amcamız kendisi de kalbi de güzel bir insan."

Köylülerden Mehmet Özbay da "Cumali Ozan'ı köyde herkes kovboy olarak tanıyor, sürekli ata biner ve kovboy taklitleri yapar. Önce çok şaşırmıştık ama şimdi alıştık." dedi.