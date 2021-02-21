Burası Kutuplar değil Ağrı

Ağrı'da 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Yer yer 40 santimetre kalınlıktaki buzları kırarak belirli aralıklarla ağları göle bırakan köylüler, daha sonra bu yerleri işaretleyerek beklemeye koyuldu. Bir hafta sonra tekrar bölgeye gelen balıkçılar, işaretledikleri buzlu yerleri küreklerle yeniden kırıp ağları sudan çekerken ortaya Eskimolar'ı aratmayan görüntüler çıktı.

