  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ALES yapıldı
Her şey Mehmetçiklerimiz için
Sınırda 4'ü terörist 16 kişi yakalandı
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
WhatsApp'tan bir garip hamle!
Sette pastalı kutlama
Üşengeçliği başına dert!
Yaşlanıyorsun denilmesine kızdı
Helal sana muhtar!
Mutluluk bulaşıcıdır
Amaçları yüzleri güldürmek
Kediler üşümesin diye dükkanını açtı
Burası Kutuplar değil Ağrı
Anlaşmazlıklar ayırdı
Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var
Doğal paylaşım
Albüm habercisi single
Oğlum çalışmama engel değil
Şarkı söylemeyi özledim
Hükümsüz'ün konukları
Şehre kaçtılar
10 kilom daha kaldı
Tek başına alışveriş
21 Şubat 2021 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 17:22:00

Burası Kutuplar değil Ağrı

ABONE OL

Ağrı'da 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Ağrı'da 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Yer yer 40 santimetre kalınlıktaki buzları kırarak belirli aralıklarla ağları göle bırakan köylüler, daha sonra bu yerleri işaretleyerek beklemeye koyuldu. Bir hafta sonra tekrar bölgeye gelen balıkçılar, işaretledikleri buzlu yerleri küreklerle yeniden kırıp ağları sudan çekerken ortaya Eskimolar'ı aratmayan görüntüler çıktı.

Etiketler : ağrı kutup eskimolar
Karavanda 'kriz' çıktı

Karavanda 'kriz' çıktı
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı

Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı
Tatlıses'e izinsiz şarkı davası

Tatlıses'e izinsiz şarkı davası
Pankartlı evlilik teklifi

Pankartlı evlilik teklifi
Tatil şarkısı reklam getirdi

Tatil şarkısı reklam getirdi
Berlin Film Festivali'ne davetli

Berlin Film Festivali'ne davetli
Serenay'ın sponsorlu tatili

Serenay'ın sponsorlu tatili
15 yaşındaki Nilüfer

15 yaşındaki Nilüfer
Adadan elenen isim Hayrettin

Adadan elenen isim Hayrettin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER