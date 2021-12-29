Burası Kolorado değil "Kırmızı Periler Diyarı"

TURİZMİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Erzurum'un Narman İlçesi'ndeki peribacalarını ziyaret eden misafirler, atlı ve bisikletli safari heyecanı yaşıyor. Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen Narman Peribacaları ve çevresi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla yeni görünüm kazandı. Proje kapsamında, peribacalarının bulunduğu yörede yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanlarının olduğu 2 katlı tesis tamamlandı ve ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

GÖRSEL ZENGİNLİK BÜYÜLÜYOR

Narman Peribacaları'na gelenler, tesis sayesinde hem yemek yiyip ihtiyaçlarını gideriyor, hem de jeolojik açıdan görsel zenginlik bulunan peribacalarının olduğu 62 kilometrelik geniş alanda gezinti yapıyor.Vadi boyunca 12 ayrı kanyonun bulunduğu ve Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan peribacalarını ziyaret eden misafirler, yeni başlayan dağ bisikleti ve atlı safari gezintisi imkanıyla da eğlenceli zaman geçiriyor.