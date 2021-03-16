Hakkari'de 4 kilometreyi bulan 3 pisti ile kayakseverleri ağırlayan 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen gençler, kayak eğitimi görüp önemli başarılar elde ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, başarılı olan çocukları ödüllendirirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından merkezin imkanlarına dikkati çekip "Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi" dedi.

