Burası Afrika değil İstanbul

İstanbul'da şehirden uzak bölgelerde geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor. Arnavutköy çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandaların yolcuğu havadan görüntülendi. Yolları adeta ezberlemişçesine çobanı tek sıra halinde takip eden manda sürücü bir süre sonra gölün ortasından geçiş yaptı. Onlarca mandanın aynı anda göl üzerinde geçtiği anlar Afrika'yı aratmadı. Sazlıdere gölü çevresinde havadan çekilen görüntülerde mandaların çoğu zaman tek sıra halinde ilerlediği ve gölün üzerinden geçtiği görülüyor. Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandalar kimi zaman küçük bir su birikintisi üzerinde dinleniyor.

