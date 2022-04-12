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12 Nisan 2022 Salı 15:43:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 15:50:00

Burada para değil, iyilik geçer

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Ordu'da geçen yıl faaliyete başlayan sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Altınordu ilçesinde hizmet vermeye başlayan üç katlı sosyal markette, temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürün bulunuyor.

Ordu'da geçen yıl faaliyete başlayan sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Altınordu ilçesinde hizmet vermeye başlayan üç katlı sosyal markette, temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürün bulunuyor. İhtiyaç sahipleri bu markete geldiklerinde mutfak, temizlik ve giyim ihtiyaçlarını gönüllerince alıp hiçbir ücret ödemeden çıkabiliyor.

Vatandaşlara "Kart 52" adlı alışveriş kartı veriliyor, dezavantajlı vatandaşların durumuna ve hane halkındaki kişi sayısına göre de kartlarına sosyal markette geçerli alışveriş puanları yükleniyor. Vatandaşlar markete giderek ya da mobil uygulama üzerinden Kart 52 bilgilerini girip alışveriş yapabiliyor. Çevrim içi alışveriş yapanlara ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aynı gün ulaştırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal market ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi.

"Kart 52" isimli alışveriş kartını geliştirdiklerini, kartın yazılımını kendilerinin yaptığı bir programla çalıştığını anlatan Güler, "Sosyal market ile 1200 aileye hizmet veriyoruz. Hem ne aldıklarını kimse bilmiyor hem de kendileri seçiyorlar. 9-10 çeşit yerine 218 çeşit var. Böylece daha geniş hizmet sunma imkanımız oluyor." dedi. Güler, projenin çok modern bir uygulama olduğunu belirterek, "Belki de Türkiye'de ilk uygulamalardan bir tanesi. Bu sosyal markette biz, 'Burada para değil, iyilik geçer' diyoruz. Böyle de bir sloganımız var. Sıcak bir hizmetle gönüllerini kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Ramazan dahil yılın her günü hizmetin devam ettiğini dile getiren Güler, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada çocuk bezi de çikolata da var, yağların hepsi var. Kendi ürettiğimiz ORTAR AŞ'nin ürünleri var. Aynı zamanda burada bir bağış sistemi de çalışıyor. Halkımızın beğendiği, takdir ettiği bir sistem olduğu için de bağış alıyoruz. Etiydi, kıyafetiydi, temizlik ürünleri hepsi burada bulunuyor. 218 çeşit az bir çeşit değil. Başlı başına bir market yani. Gelinlik, kıyafet, ayakkabı da dahil dar gelirli vatandaşlarımıza geniş bir hizmet ağını böylece sunmak istiyoruz."

Etiketler : Burada para değil İYİLİK ORTAR AŞ
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