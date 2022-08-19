Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi 'Morali bozuk ama idare edecek'

Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi 'Morali bozuk ama idare edecek'

Sivas Gemerek'te yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen buzağısının bunalıma girdiğini düşündü. Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi. Aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı. Sızır Şelalesi ve çat yaylasına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Koçyiğit, "Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek" dedi.

