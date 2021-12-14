VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
Haiti'de akaryakıt taşıya kamyon patladı: 40'tan fazla kişi öldü
"Türkiye ile yapacağımız iş birliğinin sonu yok"
Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'dan isyan ettiren savunma
Stoltenberg NATO'dan ayrılıyor mu?
TÜBİTAK 'meşaleyi' yaktı! Hepsi Türkiye'ye geri döndü
Asgari ücret zammı ile neler değişecek?
Bakan Özer'den kütüphane açıklaması: 2022'de tamamlayacağız
Suudi Arabistan'dan İsrail'e şartlı teklif!
Dünyada "Made in Türkiye" rüzgarı!
Türk devine Sich-2-30 görevi! Uzaya fırlatılacak
Ambargoya karşı hazırlık! Millileştirilmesi için platform kuruldu
Kara Kıta'da Türkiye rüzgarı!
Türk SİHA'larını bu sözlerle anlattı!
O ülkenin gemisi Karadeniz'e girdi!
Dünya devleri birleştirdi: Kanser ilacı üretecekler
Kasım ayı konut satış istatistikleri açıklandı
Turkcell sponsorluğunda Fintech'in Yarını Zirvesi gerçekleşecek
3600 prim gününü tamamlayanlar dikkat!
Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
14 Aralık 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 16:30:00

Bulgarlar Edirne'ye akın etti, Otellerde boş oda kalmadı

ABONE OL

BULGARİSTAN'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı.

BULGARİSTAN'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Otel işletmecisi Mustafa Altunhan ise, "Bizim ve diğer otel işletmecisi arkadaşlarımızın yılbaşına kadar otelleri dolu. Edirne'de otellerimiz yüzde 100 dolu. Bulgaristan'dan yılbaşı alışveriş için gelenler çok ve bu yüzden kentte gelip konakladıktan sonra alışverişlerini yaparak ülkelerine dönüyorlar. Benim Bulgaristan'da otellerim var ve orada iş yapıyorum. Orada Bulgar vatandaşlarıyla konuştuğumda, 'alışverişe gidiyoruz' diyorlar. Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar" diye konuştu.

Bu arada Bulgar turistler, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence merkezlerinde de yılbaşı eğlencesi için rezervasyonlar yaptırdı.

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi. Ahmetova, "Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi. Ahmetova, "Bulgaristan'dan Edirne'ye çok gelen var, lira düştüğü için. Yılbaşı alışverişini tamamen buradan yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız alıyoruz. Turlar da düzenleniyor ama biz kendi aracımızla geldik. Ben 2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne'de 2 gün kalacağız" dedi.

Etiketler : Edirne Belgin Ahmetova Bulgaristan
Pakistan'da yeni anlaşma

Pakistan'da yeni anlaşma
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Renkli klip

Renkli klip
Boşanma davasında karar çıktı: Mahkeme çocuğumu benden aldı

Boşanma davasında karar çıktı: Mahkeme çocuğumu benden aldı
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
Hafıza kaybı yaşamış

Hafıza kaybı yaşamış
34 yaşına sette girdi

34 yaşına sette girdi
Kadir İnanır yarın taburcu olacak

Kadir İnanır yarın taburcu olacak
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER