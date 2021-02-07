Bugün Türkiye genelinde güneşli hava hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminine göre, sıcaklıkların artacağı ön görülürken yağış ise beklenmiyor.



Hava sıcaklığı Türkiye'nin kuzey ve batısında mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, doğusunda ise 5 ila 8 derece üzerinde olacağı kaydedildi.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji, kar erimesi nedeniyle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

7 ŞUBAT HAVA DURUMU

İstanbul: 17 derece, az bulutlu

Ankara: 17 derece, az bulutlu

İzmir: 19 derece, az bulutlu

Antalya: 21 derece, az bulutlu

Trabzon: 15 derece, çok bulutlu/yer yer yağışlı