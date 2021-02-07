Bugün Türkiye genelinde güneşli hava hakim
Su baskınlarına ve çığ oluşumu riskine karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde havanın güneşli olacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminine göre, sıcaklıkların artacağı ön görülürken yağış ise beklenmiyor.
Hava sıcaklığı Türkiye'nin kuzey ve batısında mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, doğusunda ise 5 ila 8 derece üzerinde olacağı kaydedildi.
Özellikle Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.
SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji, kar erimesi nedeniyle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.
7 ŞUBAT HAVA DURUMU
İstanbul: 17 derece, az bulutlu
Ankara: 17 derece, az bulutlu
İzmir: 19 derece, az bulutlu
Antalya: 21 derece, az bulutlu
Trabzon: 15 derece, çok bulutlu/yer yer yağışlı