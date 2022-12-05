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05 Aralık 2022 Pazartesi 15:25:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 15:25:00

Bugün burçları neler bekliyor? Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 6 Aralık 2022 günlük burç yorumları

Kaynak: UZMAN ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? Yengeç gün boyu arkadaşlarıyla zaman geçirerek keyiflenecek, Yay iş yerinde olup bitenlere karşı daha hassas olması mümkün, Kova sevdiğinden alacağı bir hediye ile günü aydınlanabilir. Oğlak, ailevi sorunları büyütmemesi gerektiğini fark edecek. İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu bugün özellikle Güneş Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı görüş ve düşüncelerimizi ortaya koymak açısından ego ve kimlik savaşı devam edebilir. Maddi konulardan özgürleşmek kendimiz için bir şeyler yapma noktasında ani beklenmeyen olaylar yaşanabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Güneş Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı ortaklaşa maddi konularda kimlik ve ego savaşları devam edebilir. Aynı zamanda duygusal açıdan özgürleşmek isteği beraberinde ani sorunlar meydana getirebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Güneş ve Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı ilişkilerde baskın ve agresif davranışlar aleyhimize gelişebilir. Kimlik ve ego savaşları devam edebilir. Duygusal açıdan hiç de iyi durumda olmayabiliriz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Güneş ve Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı iş hayatı ve sağlık alanında sorunlu bir dönemi anlatabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanların da özgürleşme isteği beraberinde sorunlar da getirebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Güneş ve Mars karşıtlığı devam ettiğinden dolayı aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkilerde kimlik ve ego sorunları devam edebilir. Kariyer alanında duygusal açıdan özgürleşme isteği sorunları da beraberinde getirebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı Aile ve ev hayatında kimlik ve ego savaşları devam edebilir. Aynı zamanda bugün görüş ve düşünceler, felsefi konularında özgürleşme ve uzaktaki insanlar ile beklenmeyen olaylar olabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı yakın çevre, kardeş alanında ego ve kimlik savaşı devam edebilir. Ortaklaşa maddi konularda özgürleşme isteği beraberinde ani beklenmeyen sorunları da gündeme getirebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı kendi parasal ve maddi kaynaklarınız da kimlik ve ego sorunları devam edebilir. Aynı zamanda evlilik, ortaklıklar ve ilişkiler alanında özgürleşme isteği ani ve beklenmeyen sorunları da gündeme getirebilir.

YAY BURCU

Yay burcu bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı evlilik, ortaklardan gelen baskılar devam ettiğinden kimlik ve ego savaşları da yorucu olmaya devam edebilir. İş hayatında özgürleşme isteği beraberinde ani beklenmeyen sorunlar da meydana getirebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı ruhsal ve içsel anlamda sıkıntılı günler devam edebilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuklar alanında özgürleşme isteği beraberinde sorunlar da getirebilir.

KOVA BURCU

Kova burçları için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında kimlik ve ego savaşları yorucu olmaya devam edebilir. Aile hayatı ve ev hayatı alanında özgürleşme istekleri ani beklemeyen sorunları da gündeme getirebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Mars ile Güneş karşıtı devam ettiğinden dolayı kariyer hayatında kimlik ve ego savaşları yorucu almaya devam edebilir. Yakın çevre, kardeşler alanında özgürleşme istekleri beraberinde ani beklenmeyen sorunları da gündeme getirebilir.

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