Bugün burçları neler bekliyor? 9 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Hukuki anlamda bir davanız varsa adım atmak için gökyüzü sizi destekliyor. Çevrenizdeki pek çok kişinin sizin kadar iyi niyetli olmadığını görebileceğiniz etkiler altındasınız. Kim ve ne için fedakarlık yaptığınızı fark etmeli, size yara veren konularla ilgili şifalanmak istiyorsanız kendi değerinizin farkında olarak ilerlemelisiniz.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün gelen telefonlar ve iş yerinizdeki karışıklıklarla birlikte aniden canınızı sıkan etkiler söz konusu olabilir. Bilinçaltınızdaki bazı yaralarınızın tetikleneceği ve 2015 yılında yaşadığınız bazı anıları hatırlayabileceğiniz etkiler altındasınız. Geçmiş geçmişte kaldı, şimdi Uranüs dönemi ile farklılaşan kendinizi kutlamalısınız.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün açık düşmanlarınızın davranışları karşısında çok da iyi niyetli tavırlar sergilemek zorunda değilsiniz. Sizi zorlayan konular hakkında hukuki anlamda yardım istemeniz sizi pek çok konudaki sıkıntıdan kurtaracaktır. Sevdiğiniz kişi ve çocuklarınız için fazlasıyla fedakarlık yapmanız gereken bir gün olabilir. İçsel geriliminiz artarken sevdiklerinizle ilgilenmek size çok iyi gelebilir.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Bugün aile bireylerinizin geçmişten gelen rahatsızlıklarında bir artış yaşanabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. İş yerinizde niyeti iyi olmayan kişilere karşı temkinli olmalı, laf anlatamadıklarınıza karşı sessizliğinizi korumalısınız. İş ve aile konusunda sıkıntılar oluşurken kendi sağlığınıza da oldukça dikkat etmeniz gereken bir gün.



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün ani gelen haberler karşısında kime neden bu kadar fedakarlık yapmışım ben diyebileceğiniz etkiler yaşayacaksınız. Kardeşlerinizin yaşadığı önemli bir sıkıntı veya aranızda bir küslük bulunuyorsa bugün sizden destek bekliyor olabilirler. Aşk ve ilişkilerden yana sevdiğiniz kişinin ailesinin davranışları hoşunuza gitmese de bu durumun geçici olacağını bilmelisiniz.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün parasal anlamda gelen teklifleri iyi değerlendirmeli, artan gelirlerinizi dengeli harcamanız gereken bir dönemden geçtiğinizi bilmelisiniz. Eski biten bir aşktan gelen bir haber yüreğinizdeki sevinci arttırırken, kendinizi daha değerli hissedeceğiniz bir gün. Yakın arkadaşlarınızın görünmeyen yüzleri ile karşılaşacaksınız dikkatli olmalısınız.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Kendinizi ifade ederken, geçmişte aile bireylerinizle ilgili yaşadığınız yaralar ve üzüntüler zihninizde dolaşıyor olabilir. İçsel gerginliğiniz sağlığınızı kötü etkileyebilir, dikkatli olmalısınız. Aşk ve sevgi konularında adım atmadan önce hayatta önce siz ne istiyorsunuz, neyi hak ediyorsunuz karar vermelisiniz.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Arkadaşlarınız arasında hak etmeyen kişilere karşı olan yardımsever tutumunuz içsel anlamda sizi huzursuz ediyor olabilir. Bugünlerde yaşadıklarınız önümüzdeki günlerde pek çok kişi ile ilişkilerinizde bir yol ayrımına girmek üzere olabileceğini göstermekte. İçinizde ani değişen pek çok duygunun sebebini anlamazken, evlilik kararı almak üzere olanlar bu durumu biraz zamana yayabilirler.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İletişim halinde bulunduğunuz pek çok kadın tarafından eleştirilere uğrayabilirsiniz. İçsel anlamda kendinizi rahatsız hissederken, iç sesinizin doğruluğunu görmek sizi mutlu edecek. Eşinizin aile bireyleri rahatsızlık geçirebilir, onlarla ilgilenirken kendi sağlığınıza da oldukça dikkat etmelisiniz.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Arkadaş ortamınızdaki kadınlara karşı dikkatli olmalısınız. Eşinize karşı fedakarlığınızı sonsuz bir şekilde sunmanızın karşılığında takdir edilmemek sizi içsel anlamda üzüyor olabilir. Pek çok konuda sevdiğiniz kişinin desteğine ihtiyacınız olduğunu düşünüyor olsanız da içinizdeki cevheri parlatıp, sahne benim deme vakti belki de gelmiştir kimbilir?



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Ruhsal anlamda bugün kendinizi oldukça iyi hissederken, eşinizin sizinle olan uyumsuzluğunu daha net anlamlandırabileceğiniz bir günden geçiyorsunuz. Maddi anlamda artış yapan giderlerinizi kendi ihtiyaçlarınız için mi yoksa başkalarının gereksiz isteklerini karşılamak için mi harcadığınızı bugün düşünebilir ve önlemlerinizi alabilirsiniz.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayatınızdaki belirsiz konuları netleştirdiğiniz günlerden geçtiniz. Eşinizin ailesinin patavatsız eleştirileri sizi sıkıntıya sokarken, bu durum geçmişte yaşadığınız bazı tatsız olayları size hatırlatabilir. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalısınız.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

