Bugün burçları neler bekliyor? 8 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU

Bugün özellikle aşk hayatında olan ilişkiler de ego ve kimlik sorunu oldukça yorucu olabilir. Aynı zamanda yakın çevre kardeşler alanında olan ilişkiler de iletişim konuları daha ön plana çıkabilir.

BOĞA BURCU

Bugün özellikle aile ve ev hayatında olan ilişkiler de kimlik ve ego sorunu duygusal açıdan baskı yaratabilir. Aynı zamanda kariyer hayatından gelen maddi destekler öne çıkabilir.

İKİZLER BURCU

Bugün özellikle yakın çevre kardeşler, akraba alanında ilişkiler de görüş ve düşünceler de anlaşmazlıklar yorucu olabilir. Aynı zamanda baskın davranışlardan kaçınmanız gereken bir dönemden geçmektesiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugün özellikle parasal ve maddi olaylarda gergin bir dönem olabilir. O nedenle maddi konularda sağlamcı davranmak iyi olabilir, ilişkilerde ise iletişim sorunlarına dikkat edilmelidir.

ASLAN BURCU

Bugün özellikle çok dalgalı bir kimlik ve ego sergilemeniz ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında da sorunlara neden olabilir. Arkadaşlık alanlarından gelen destekler sevindirici olabilir.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle ruhsal ve içsel manevi açıdan yorucu bir dönem olabilir. Aynı zamanda kariyer hayatında kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal yönden dalgalı bir gün olabilir. Aynı zamanda genel anlamda görüş ve düşüncelerinizi daha rahat ifade edebilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün özellikle ev ve aile hayatında duygusal yönden dalgalı bir gün olabilir. Aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi alanda hareketli bir gün yaşanabilir.

YAY BURCU

Bugün özellikle görüş ve düşüncelerinizi ifade etmekte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında hareketli bir gün olabilir.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle kendi parasal ve maddi kaynaklarınız da dalgalı bir gün olabilir. Aynı zamanda iş hayatında hareketli bir dönem olmakla birlikte sağlık konularına dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU

Bugün özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar açısından duygusal baskı altında olabilirsiniz, aynı zamanda hobi ve keyiflere önem vermek size iyi gelebilir.

BALIK BURCU

Bugün özellikle ruhsal sağlık ve sağlık konularına önem vermelisiniz. İş hayatında ilişkilerde dalgalı bir gün olabilir, aynı zamanda aile ve ev hayatında hareketli bir gün olabilir.

Uzman Astrolog Aşkın Şengün