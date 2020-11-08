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08 Kasım 2020 Pazar 07:01:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 09:01:00

Bugün burçları neler bekliyor? 8 Kasım günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Oğlak: ışıltılı günlerin yaşanmasına çok az zaman kaldı. Yay: Umutsuzluğa kapıldığı tüm konularda yeni kapılar açılıyor. Terazi: Yeni bir iş ya da eğitime başlama ihtimali doğabilir. İkizler: Üzdüğü kişilerin gönlünü almak için güzel bir gün. İşte 8 Kasım burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün sağlığınıza ve kaza risklerine karşı dikkatli olmalısınız. Hız yerine akışta kalmayı tercih edecek doğa yürüyüşleri sağlığınıza çok iyi gelebilir. Kalabalık ortamlarda olmamaya ve eşinize vakit ayırmaya özen göstermelisiniz

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün aşk konusunda çok da şanslı vakitler değil. Geçirdiğimiz Mavi dolunayın etkisi ile sevdiğiniz kişi ile aranıza aniden ayrılıklar girebilir. Uzak şehirlerde aşk yaşayanlar için gün biraz zorlayıcı olabilir. Kasım ortasından sonra daha mutlu olacaksınız, azıcık sabır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yakın akrabalarınızın ani geçireceği sağlık problemleri sizi yorabilir. Uzunca süredir aile büyüklerinizle ilgilenemiyorsanız bugün gönül almak için güzel bir gün. Yakın arkadaşlarınızla yaşayacağınız ani küslükler kalbinizi yoracak cinsten. Sonradan üzülmemek için kelimelerinizi seçerek kullanmanızı önerebilirim.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün parasal açıdan çok harcama yapmamaya özen göstermelisiniz. Kazalara oldukça açıksınız, aceleci davranışlardan ve trafikte hızdan uzak durmalısınız. Sağlığınızla ilgili oluşabilecek ani rahatsızlıkların önüne geçmek için bugün kendinizi daha çok koruyucu geçirmeli ve kalabalıklardan uzak durmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün aniden oluşabilecek size fiziksel zarar verebilecek kazalara oldukça açıksınız. Güne dualarla başlamanız sizi pek çok etkiden koruyacaktır. Eşiniz ve dostlarınızla paylaşımlarınızda kendinize odaklanmanız ilerleyen zamanda onların fark edecekleri pek çok değeri oluşturacaktır. Siz değerlisiniz bunu unutmayın.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün yakın akrabalarınızın derdini dinlemekten artık usandığınızı hissettiğiniz bir gün olabilir. Siz yaşadığınız güzelliklere odaklanmaya çalışın. Sağlıkla ilgili problemleri olanların kurtuluş vakti. Kalbi boş olanların kapısını çalan kıymetli bir aşk geliyor. Dışarıya değil, kendinize ve yaşayacağınız güzelliklere odaklanın.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Geçmiş aylarda sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız sıkıntılar bugünlerde onun ailesi tarafından eleştirilmenize sebebiyet verebilir. Siz kendi ilişkinize odaklanın, başkalarının ne dediğini çok da fazla önemsemeyin. Yeni bir eğitime başlamak için adımlar atabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün ertelenen uzak seyahatler veya programlarınız olabilir. Hiç üzülmeyin belki de önemli bir zarardan korunmuş olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızda problem yaşatmaya kalkanlar ile aniden yollarınızı ayıracaksınız. Kalbi boş olan Akrepler ise problem yaşadığınız eski eş, aşk tekrar kapınızı çalabilir. İfadelerinizde net olmak önemli.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Pazar gününü kalabalıklardan uzak, sevdiğiniz kişiyle romantik anlar yaşayarak geçirebilirsiniz. Uzunca süredir kendinize ve ona zaman ayırmadığınızı fark edeceksiniz. Kırılan hayalleriniz ve umutlarınızın yerine yenisinin inşa olacağı günlerdesiniz. Psikolojik olarak yaşadığınız gelgitlerden eğer ki çıkamıyorsanız mutlaka yardım almalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Güne şükrederek ve dualar ederek başlamak oldukça önemli. Aile fertleri rahatsız olanlar bugün mutlaka onlarla ilgilenmeli ve gönüllerini almalılar. Kendinizi mutlu etmekte zorlansanız da bugünlerin sonu parlak, azıcık sabır.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yakın akrabalarınızın yardımına koşacağınız bir gün. Başkalarına fazlaca empatik ama hayatınızdaki kişiyi görmezden gelebilirsiniz. Sevgilinizle aranızdaki problemlerin esas kaynağı bugün kendiniz olduğunun farkına varabilirsiniz. Kendinizi net ifade edebilirseniz önümüzdeki günlerde yaşayacağınız problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün kendinizi ifade ederken biraz sert tutumlar sergileyebilirsiniz. Günlük yaşantınız içinde çok yakınınızdaki kişilerden alamadığınız destekler için üzülmek yerine kendinize odaklanmalısınız. Kalabalıklar yerine sevdiğiniz kişi ile geçireceğiniz vakitler, uzunca süredir yaşadığınız üzüntülere şifa olabilir. 

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