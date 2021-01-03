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03 Ocak 2021 Pazar 18:44:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 18:44:00

Bugün burçları neler bekliyor? 3 Ocak 2021 Pazartesi günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 3 Ocak 2021 Pazartesi günlük burç yorumları: Terazi ailesinden sürpriz bir hediye alması söz konusu, Yengeç gelen ani haberler şoke etkisi yapabi-lir, Balık maddi gelirini artıracak bir gelişme yakındır, Boğa kalbi boş olanlar hayatının aşkıyla tanışa-cak.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün eşinize yapacağınız ufak sürprizler her ikinizi de mutlu edebilir. Bilinçaltınızın yaralı olduğunu biliyorum belki bazı şeyleri zamana yaymak her ikinize de iyi gelecektir. Kendi ile temas etmekte zorlanan Koç burçları mutlaka uzman bir hekimden yardım almalı. İçinize atmadan yola devam etmek ve kendiniz ile temas edecek yollar bulmanız Aralık sonuna kadar olan döngüde size rahatlatacaktır.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün sevginizi çok değişik yollarla ifade ederken sevgilinizi şaşırtabilirsiniz. Yeni tanıştığınız iş arkadaşları ve ses getirecek projelerle ilgili gelişmeler yüzünüzü güldürecek cinsten. Kalbi boş olan Boğa burçları aşk ve sevgi için kalplerini açmaya hazırlanmalılar. Yara aldığınız yerler sarılacak.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Sürpriz bir aşka yelken açmak üzeresiniz ama bu aşkı bir müddet gizli tutmayı tercih edebilirsiniz. Dostlarınızdan yana şanslısınız. Ortaklıklar ve size sunulan projeler karşısında gelir artışı yaşayacağınız projeler bulunmakta. Elinize aniden geçen büyük paraları tutmalısınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Bugün uzunca süredir küs kaldığınız dostlarınızdan gelen ani haberlerle birlikte mutlu olacaksınız. Eski günlerin hatrına arkadaşlığınıza bir kez daha şans verebilirsiniz kim bilir. Uzunca süredir bebek planlayan ama sonuç alamayan Yengeç burçları sürpriz gebelik haberleri ile evlerinde sevinç yaşayabilir. Aile büyüklerinizin maddi manevi desteği sizi pek çok konuda mutlu edebilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

İş hayatınızda umulmadık terfiler ve mali anlamda gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Dış görünüşünüzle ilgili uzunca zamandır düşündüğünüz ama cesaret edemediğiniz estetik operasyonlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Kasım ayının ikinci haftası bu işlemler için daha verimli olabilir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Geçtiğimiz aylarda beğendiğiniz ve görüştüğünüz kişiyle alakalı ilişkinizde yol kat edememiş olabilirsiniz. 'Beni seviyor mu?' acaba soruları kalbinizden geçerken içten içe üzülmüş olabilirsiniz. Böyle bir ilişkiniz var ise bugün o kişiden gelen haberlere ve hediyelere hazırlıklı olmalısınız. Sürprizlere açık bir gün.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün çok uzunca süredir görmediğiniz dostlarınızdan aniden haberler alarak güne başlayabilirsiniz. Eski yaşadığınız şehirler, eski hatıralar gözünüzde canlanabilir. Sevgilinizden alacağınız destekler ve sürpriz hediyeler size çok mutlu edecek. Sağlık sorunları bir süre gündeminizde olabilir.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Hayatınızda sizi kıran ve yoran ne varsa bırakacak ve arınacaksınız. İş ve aşk konularında mutluluğu yakalayacağınız günler çok yakında. Aniden biten giden herşeyi olduğu gibi kabul edip bazen yola devam etmek gerekir. Günün negative yönlerini bir kenara bırakırsak iş hayatınızda gelişecek sürpriz projelere kendinizi hazırlamalısınız.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Aşk ve ilişkilerde uzunca süredir 'şans vermem' dediğiniz birini bugün itibariyle hayatınıza dahil edebilirsiniz. Aranızın açık olduğu çocuklarınız var ise onlardan alacağınız haberler ile mutlu olacaksınız. Eski aşklarla alakalı içinizde yarım kalan bir özlem var ise bugün sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Sonra iki kişi arasında kalmayın aman dikkat.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Şimdi kırgınlıkları bir kenara bırakma zamanı. Siz hayatta neler yaşamadınız ki? Vefasızlık yapanlar kıymet bilmeyenler önümüzdeki günlerde çok pişman olacak. Yeni iş projeleri hazırlayacağınız sürpriz ortaklıklar gündeminizde olacak. Karar vermeden önce biraz daha düşünerek adımlar atmanız Aralık sonrasında rahat etmenizi sağlayacaktır.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Yolculuk yaparak size gelen yakın akrabalarınızla eviniz şenlenecek. İçinizde saklı kalan duyguları daha rahat ifade ederken, yanlış anlaşılmaların önüne geçebileceksiniz. Hayatınızdaki uzunca süredir yaşadığınız sıkıntıları şimdi kenara atma zamanı. Eşiniz ve aileniz ile kenetlenerek huzuru deneyimleyebilirsiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Parasal kaynaklarınızda ani gelişen sürprizlere açık bir gündesiniz. Gelen paranın bir kısmı borçlarınıza gitse de kendinizi döndürebilmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Eşiniz ve ailesinden gelen destekler size çok mutlu ediyor. Kalbi boş olan Balıklar karşılarına yeni eş adayları çıkabilir. Sağlık sorunlarını çok da büyütmemelisiniz.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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