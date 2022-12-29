Bugün burçları neler bekliyor? 29 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle Ay Jüpiter kavuşumu olduğu bugün de kendimize oldukça iyimser ve rahat hissedebiliriz. Olaylara pembe gözlükle bakabiliriz. Özellikle bu dönem kariyer hayatında iletişim konularında sorunlar, derdinizi anlatamama gibi olaylar yaşanabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal anlamda kendimizi pek iyi hissedemediğimiz bugünde daha çok kendi düşünce ve fikirlerimize odaklanmalıyız. Özellikle bu dönem kendi fikir ve düşüncelerinizi anlatmakta sıkıntılar ve kendini ifade edememe gibi olaylar beklenebilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında kendimizi mutlu ve iyimser hissedebiliriz, bu alandan gelen destekler bizi sevindirecektir. Yöneticiniz Merkür oğlak burcunda retro harekete başlama sebebi ile ortaklaşa maddi konularda iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamanız iyi olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle kariyer alanında kendimizi iyimser ve mutlu hissedebiliriz olaylara pembe gözlükle bakabiliriz, bu alanda oldukça başarılı bir gün de olabilir. Özellikle ilişkiler evlilik ve ortaklık alanlarında iletişim sorunlarına özen göstermelisiniz ve bu alanda radikal kararlar içinde uygun bir dönem değildir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle uzakta olan insanlarla ilişkilerde kendimi iyimser ve mutlu hissedebiliriz. Bu alandan gelen destekler bizi sevindirebilir, aynı zamanda iş hayatında yoğunluk durumu yorucu da olabilir. Özellikle bu dönem iş hayatı ve gündelik hayatta iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamanız gerekir, sinirsel sağlık sorunlarına dikkat edilmelidir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ortaklaşa ve parasal maddi konularda gelen destekler ruhen bizi oldukça mutlu edebilir. Aynı zamanda aşk hayatında da sorumluluklar ve yükler zorlayabilir. Yöneticiniz Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamalısınız.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilik hayattan gelen destekler duygusal açıdan bizi mutlu edebilir. Aile ve kökler alanında sorumluluk ve yükler bizi yormaya devam edebilir. Özellikle bu dönem ev ve aile hayatında olan ilişkilerde iletişim dikkat etmeye başlamalısınız, aynı zamanda ev alımı ve satımı için uygun bir dönem değildir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle iş hayatı ve gündelik hayatta kendimizi duygusal ve ruhsal açıdan mutu hissedebiliriz. Aynı zamanda yakın çevre ve kardeşler alanında sorumluluk ve yükler zorlamaya devam edebilir. Özellikle bu dönem yakın çevre, kardeş, akraba alanında iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamalısınız.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde kendimizi duygusal ve ruhsal açıdan mutlu ve huzurlu hissedebiliriz. Parasal ve maddi alanda ise sorumluluk ve yükler bizi zorlamaya devam edebilir. Özellikle bu dönem parasal ve maddi olaylarda işler ters gitmeye başlayabilir, senet gibi yazılı belgelere dikkat edilmelidir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında duygusal ve ruhsal açıdan kendimizi mutlu hissedebiliriz. Hayatın genel anlamında da sorumluluk ve yükler devam etmektedir. Özellikle bu dönem hayatın genel anlamında iletişim şekline dikkat etmeye başlamalısınız, ağızdan çıkan laf ve sözlere dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında duygusal ve ruhsal açıdan mutlu hissedebiliriz, olaylara pembe gözlükle bakabiliriz. Maneviyat alanında kendimizi kıstırılmış halimiz devam ettiğinden dikkat etmeliyiz. Özellikle içsel ve ruhsal alanda huzursuz günler olacaktır, o nedenle bu dönem bağımlılık getiren şeylere dikkat etmelisiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle parasal ve maddi olaylarda kendimizi mutlu ve huzurlu hissedebiliriz. Sosyal alanlar ve arkadaş alanlarında sorumluluk ve yükler devam etmektedir. Özellikle bu dönem sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında, iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamak iyi olacaktır.