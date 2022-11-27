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Bugün burçları neler bekliyor? 27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları
27 Kasım 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 10:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burçları için bu dönem özellikle Mars'ın Merkür Venüs kavuşumuna karşıt olması bu dönem felsefi fikir ve düşünceleri açıklamak ortaya koyma açısından ilişkilerde sıkıntılı bir dönemi anlatabilir. Bir bakıma agresif saldırı ve baskı altında kalabiliriz. O nedenle aşırı tartışmalardan kaçınmak yapılacak en iyi şey olabilir.

BOĞA BURCU

Bu dönem özellikle boğa burçları için Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması ortaklaşa, parasal ve maddi para konularda aşırı bir agresif baskı altında kalabilirsiniz. Bir bakıma eş ya da ortağın baskısı altında kalabilirsiniz. O nedenle bu dönem maddi konularda orta yolu bulmak hayli zor olabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bu dönem özellikle marsın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması bir bakıma agresif tutum ve davranışlar ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da hem iletişim sorunlarına, fikir ve düşünceler de görüş ayrılıklarını da getireceğinden çok sorunlu bir dönemi anlatabilir. O nedenle bu dönem özellikle aşırı baskın davranışlardan uzak olmak yapılacak en iyi seçim olabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları bu dönem özellikle marsın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması iş hayatında görüş ve düşünceler de aşırı baskı altında kalabilirler ve aynı zamanda bu durum iş hayatı ilişkileri açısından da oldukça zorlayıcı olabilir. Ayrıca bu dönem sağlık konularına da dikkat etmek gerekecektir.

ASLAN BURCU

Aslan burçları için bu dönem özellikle marsın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması aşk hayatı alanında görüş ve düşünceler de fikir ayrılıkları getirecektir. Bu açıdan agresif tutum ve davranışlar ilişkiler de zor bir dönemi de anlatabilir. Ayrıca spekülatif kazançlar açısından oldukça zor bir dönemi de gösterebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burçları için bu dönem özellikle Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması ev ve aile hayatında görüş ve düşüncelerde fikir ayrılıkları olması aile içinde ilişkiler de agresif tutum ve davranışları anlatabilir. O nedenle bu dönem bu alanda oldukça zor bir dönem olabilir, aile hayatından ayrılıklar ortaya çıkabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bu dönem özellikle Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açı da olması yakın çevre kardeş, akraba alanında iletişim sorunlarını, görüş ve düşünceler de fikirsel ayrılıklar, ilişkiler de agresif tutum ve davranışları körükleyebilir. O nedenle bu dönem bu alanda ilişkilerde sakin kalmaya bakılmalıdır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bu dönem özellikle Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması, parasal ve maddi olaylarda aşırı baskı altında kalmak oldukça sorunlu bir dönemi anlatabilir. Gerek ilişkilerden gerekse kariyer hayatından gelen maddi baskılar nedeni ile maddi konularda kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Bu alanda çok sorunlu bir dönem olabilir.

YAY BURCU

Yay burcu bu dönem özellikle Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması ilişkiler, evlilik ve ortaklıklardan gelen aşırı agresif davranışlar çok yorucu bir döneme işaret edebilir. Bir bakıma karşı tarafın görüş ve düşüncelerini dayatması ilişkileri bozucu etki yaratabilir. O nedenle ilişkilerde objektif davranabilmek çok önemli olacaktır.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları için oldukça zor bir dönem olabilir. Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması içsel ve ruhsal anlamda oldukça baskı altında kalacağız. Bu dönemde ruhsal sağlık açısından çok dikkat edilmelidir aynı zamanda kaza ve yaralanmalara karşı dikkat etmelisiniz. İlişkilerde özellikle kimlik ve egonuzu ortaya koymakta sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kova burçları için bu dönem özellikle, Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması sosyal alanlar, arkadaşlık alanlarında ve büyük organizasyonlarda çok büyük bir baskı altında kaldığınız, görüş ve düşüncelerinizi ifade etmekte zorluklar olması bu alanda olan ilişkiler de agresif tutum ve davranışlara neden olabilir. O nedenle bu dönem sakin olmak birçok şeyi çözebilir.

BALIK BURCU

Balık burçları için bu dönem özellikle Mars'ın Venüs ve Merkür ile karşıt açıda olması kariyer hayatında iletişim sorunlarını, görüş ve düşüncelerinizi ifade edememe gibi durumlar, bu alanda olan ilişkiler de agresif tutum ve davranışlara neden olabilir. Böyle bir durum kariyer hayatında ayrılıklar olabileceğini de anlatabilir.

Etiketler : günlük burç yorumları uzman astrolog aşkın şengün burçlar
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