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24 Kasım 2020 Salı 11:11:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 11:11:00

Bugün burçları neler bekliyor? 25 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 25 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları: Oğlak agresif tutum ve konuşmalardan uzak durmalı, Yay çevresinde takdir topladığı günlerden geçiyor, Başak uzun zamandır düşündüğü kişiyle haberleşebilir, Akrep kabuğuna çekilip düşünmesi olumlu sonuç getirecek.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün özellikle öğleden önce ruhsal manada kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz arasından çıkış noktası bulamıyorsanız mutlaka yardım alınız. Gün içerisinde hızlı araba kullanmamaya, kesici aletleri dikkatli kullanmaya ve dikatli olmaya özen gösteriniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün evlilik hazırlığı yapan Boğa burçları için yarım kalan hazırlıkları tamamlayabilmek için uygun vakitler. Arkadaşlarınız arasında size imrenerek bakanlar ve size karşı eleştrisel tutumlar sergileyebilirler. Beraberliğinizin tadını çıkarmaya odaklanmanız ve güvenmediğiniz kişiler ile sınırlı konuşmalar yapmanız enerjinizi koruyacaktır.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün hayalinizdeki plan ve projeleri gerçeğe dönüştürmek için harika adımlar atabilirsiniz. Yükseköğretim veya ilginizin olduğu herhangi bir konuda uzmanlaşmak ve bilgi yaymak için de günün olumlu enerjisi sizinle birlikte olacak. Atacağınız adımların arkasına bakmadan, hızlı hareket etmek ve günün enerjisini hayatınızın içerisine almak size güç verecek.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

İş yerinizde yaşanılan bazı salgın haberleri bugün sizi huzursuz edebilir. Kalabalık ortamlara daha az katılmanız, belki bu süreci evden çalışarak geçirmeniz size iyi gelebilir. Sağlık haricinde, iş hayatınızda bazı değişiklikler de olabilir. Tüm bu değişiklikler uzun vadede sizin lehinize gerçekleşecek diyebiliriz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Eğitim ve öğretim konularında yaşadığınız bazı talihsizlikleri toparlayabileceğiniz bir gün. Günün olumsuz yanı düşüncelerinizin arasında yara aldığınız konuları çokca düşünmeniz ve sinirli tutumunuz. Sevdiğiniz kişinin sizi sakinleştirmesine izin verebilir ve paylaşımlarınızı arttırabilirseniz günü olumlu geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Tek başınıza kaldığınızda içinizdeki ses size geçmişteki yaralarınızı hatırlatıyor olabilir. Ruhunuzun kanadığı yerleri sarabileceğiniz içsel bir güç bugün sizinle birlikte. Uzunca zamandır haber alamadığınız sizin için kıymetli olan biri bugün sizi düşünüyor olabilir. Bu sefer bir değişiklik yapıp onu aramaya ne dersiniz?

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Parasal konularda temkinli adımlar atmalısınız. Gelen maddi kaynakları harcama veya borçlu olduğunuz arkadaşlarınızdan haberler bugün biraz canınızı acıtabilir. Sağlığınızla ilgili migren ağrılarına gün içerisinde dikkat etmenizi önerebilirim.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Beraberliğinizde yaşadığınız yaraların tekrarlanabileceği etkiler söz konusu. Hayatınızdaki kişi sizi çok severken, yaralamak istemeyebilir. Belki de size faydası olacak bir konuya parmak basıyordur kimbilir. Ön yargılı düşünmeden önce ‘haklılık payı var mı?’ diye düşünmek günün olumsuz yanını kurtaracaktır.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün hakimiyetini kurduğunuz konular hakkında ortaya çıkmak isteyeceksiniz. Pek çok kişinin takdirini kazanacağınız günlerden geçiyorsunuz. Beraberliğinizde uzlaşma odaklı ve kendinizi daha net ortaya koyacağınız, kendi haklarınızı arayabileceğiniz bir gün. Sevdiğiniz kişi yaralandığınız pek çok noktada size zaten hak verecek şekilde bir tutum sergileyecek.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün iletişim diliniz biraz agresif olabilir. Uzunca süredir görüşmediğiniz kardeşlerinizden ve yakın arkadaşlarınızdan haber almak belki sizi neşelendirebilir. Yolculuklar sırasında daha temkinli ve hızlı araç kullanmamaya önem vermeli ve dikkatli olmalısınız.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün maddi anlamda yapacağınız bir yardım size gelirlerinizin artışı şeklinde dönüş yapacak. Kendi dertlerinizi güvenmediğiniz kişilere açmayınız. Sonradan arkanızdan sizi eleştirisel nitelikte konuşmalar duyduğunuzda üzülebilirsiniz. Eşinizin ailesinden alacağınız destek ve haberler size mutlu edebilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün sezgileriniz çok güçlenecek. Uzunca süredir üzerinde çalıştığınız ancak başaramadığınız proje ve planlarınızla ilgili başarılı adımlar atmak için içinizde büyük bir güç bulacaksınız. Sıkıntı yaşadığınız önemli bir sağlık probleminizle ilgili rahatlayacağınız bir gün ama kontrollü davranmayı elden bırakmayınız.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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