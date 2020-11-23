Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Bugün içsel yaralarınız tetiklenebilir ama eşinizin, arkadaşlarınızın size vereceği psikolojik desteği ile kendinizi daha dingin hissedeceksiniz. Yeni yatırım projeleri, miras satımı ve gayrimenkul alımı için uygun vakitler. Günün tek dikkat edilmesi gereken enerjisi evinizin içini karıştıran bazı kadınlara karşı öncelikle aile huzurunuzu ve kendi huzurunuzu düşünerek, dikkatli olmalısınız.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İş hayatınızı olumsuz anlamda etkileyen gizli bir kadın düşmanınızın varlığını keşfedeceksiniz. Doğruluğundan emin olamadığınız bazı gerçeklerle iş hayatınızda karşılaşmak ve artık belirsiz şartların yaratmış olduğu engelleri keşfetmeniz sizi daha da güçlendirecek. Evini tamir ettiren veya yeni ev arayan Boğa burçları bugün kalplerine göre bir ev bulabilir veya evini istediği gibi dekore edebilir.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Uzunca süredir arkadaşlarınızdan yana aldığınız yaraların sarılacağı günlerden geçiyorsunuz. Günlük hayatınızdaki psikolojinizin toparlanacağı bir gün. Sağlık açısından diz ve diz altı, fıtık ağrılarınız artabilir, kendinizi fazla yormayınız. Kalbi boş İkizler burçları tesadüf karşılaşmalar ve haberleşmeler yaşayabilir.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Yeni başladığınız bir arkadaşlığınız varsa, arkadaşlığınızın adını koymak ve beraberliğinizi yuva kurmaya doğru götürmek için harika bir gün. Aile bireyleri açısından sizin hayatınızdaki gelişmeler şaşırtıcı olsa da uzun vade onların daha çok sevinç yaşayacağı ve gönüllerinin sizinle birlikte olacağını söyleyebilirim. Evli olan Yengeç burçları ise yeni bir bebek heyecanı yaşayabilir.



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Aile büyüklerinizin sağlık sıkıntılarının daha iyiye gittiği bir dönemden geçiyorsunuz. Kardeş ve akrabalarınızın hayatındaki olumsuz giden pek çok konunun artık çözümlenmeye başladığı bir süreç sizlerle birlikte. Başkalarını düşünürken üzüldüğünüz pek çok konu içerisinde kendinize yeteri kadar vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçteki projelerinize odaklanabilirseniz kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Düşünceleriniz arasında sabit fikirli olduğunuz konular arasında zihninizin boğuştuğunu düşüneceksiniz. Bu tutumunuzun karşısında dostlarınızın ve eşinizin sizi alttan alan tutumları içsel sıkıntınızın azalmasına sebep verebilir. Araba alım- satım yapmak isteyenler günü iyi değerlendirebilirler.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Sağlık açısından iyi bir gün olmayabilir. Halsizliğiniz sebebiyle, vücudunuzu dinlendirmeniz ve yoğun projelerinizin arasında kendinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Eşinizin ve bazı iş arkadaşlarınızın halden anlamaz tavırları karşısında sıkıntı yaşasanız da, sağlığınızı ihmal etmeniz sonucunda ileride daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğinizi unutmayınız.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün aşk ve ilişkilerden yana yara aldığınız konuların sarılacağı güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Kalbi boş olan Akrep burçları için geçmişten tanıdığı biri ile tekrar yolları kesişebilir. Evli olan Akrep burçları ise eşinin ilgisini kendisinin üzerinde yoğun hissedecek. Uzunca zamandır üzüldüğünüz yaraların iyileşmesi için güzel bir gün.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bilinçaltınızda oluşan bazı korkular ve ön yargılar sebebiyle günü melankolik geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Aslında gerçekleşmesini istediğiniz hayallerinize zihninizi yönlendirebilirseniz enerjinizi gün içerisinde olumlu kullanmış olursunuz. Çünkü bir kaç gün içerisinde uzunca zamandır yaşadığınız pek çok talihsizliğin, şans ve fırsata dönüştüğünü fark edeceksiniz.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

İş hayatınızda uzunca süredir yaşadığınız inişli çıkışlı sıkıntılarınızın yoluna girdiği bir dönemeçtesiniz. Aile içinizde sağlık sıkıntısı yaşayan büyükleriniz varsa onların sağlığının daha iyiye gittiği bir döngüyü yaşıyor olabilirsiniz. İletişim dilinizde fark etmeden kullandığınız sözcükler arkadaşlarınız ile aranızı açabilecek enerjiler barındırıyor, aman dikkat.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

İş hayatınızda yöneticilerinizle aranızda onların size karşı olan sabit fikirli davranışları sebebiyle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Onların size karşı olan tutumu, gelir gider tablonuzdaki dengesizlikler sizi bir çıkmaza sokuyor olabilir. Zihninizi yeni bir eğitim, yurtdışı kaynaklı online işlere vermeniz uzun vadede kendinize yaratacağınız yeni iş kapılarını size sunabilir.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Günün sabah saatlerini daha melankolik yaşarken, öğleden sonra neşelenmeye başlayacaksınız. Daha yardım odaklı olacağınız ve sevdiğiniz kişi ile paylaşımlarınızın artacağı bir gün olacak. Uzunca süredir artan borçlarınızı ödeyebilmeniz için düşük faizli bir kredi çekebilir veya başkasından size sunulacak yardımı daha sonra ödeyecek şekilde kabul edebilirsiniz.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP