VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
"(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde yeni yapılandırma paketi var
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kuşadası ve Didim'de turizmciler erken rezervasyonla umutlarını artırdı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor
Meclisten yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için "yaşam boyu dijital takip" önerisi
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Karne kutlaması
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
22 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 22 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 22 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün oldukça coşkulu ve iyimser bir gün sizleri bekliyor. Özellikle medya ve sosyal medya alanlarında kendinizi gösterdiğiniz bir gün. İş hayatında ticari girişimler satış pazarlama konularında oldukça başarılı adımlar atabilirsiniz gün genelinde ay ve Jüpiter desteği sizleri coşkulu bir hale getirecek.

BOĞA: Bugün uzaktaki sevdiklerinizle iletişimin ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Özellikle uzaktan beklediğiniz finansal konular varsa ya da dünyevi beklentileriniz konusunda herhangi bir durum varsa bugün gökyüzü sizlere destekliyor. Maddi anlamda beklentilerinizin karşılandığı bir gün diyebilirim.

İKİZLER: İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular ve hukuksal konularla bağlantılı oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor. Bugün eşinizin akrabalarıyla bağlantılı hoş sürprizler karşınıza çıkabilir ayrıca ortaklaşa işler konusunda özellikle uluslararası yapmış olduğunuz işlerde başarılı adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ: Günlük koşuşturmanız konusunda hayatınızı ilgilendiren yarım kalan hangi durum varsa toparlama zamanı. Faturalar borçlar evle alakalı konular ödemeleriniz ertelediğiniz hangi durum varsa hepsini toparlayacaksınız. Diyet, spor, beslenme şeklini değiştirerek muhteşem adımlar atabilirsiniz.

ASLAN: Kendinizi girdiğiniz her alanda muhteşem bir şekilde gösterdiğiniz bir gün olacak. İş hayatında yeteneklerinizi kullanacak ve kendinize ön plana çıkartacaksınız çocuklarınız varsa çocuklarınız da eğlenceli aktiviteler içerisinde olmak isteyeceksiniz. İkili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda sürprizlerle dolu bir gün sizleri bekliyor.

BAŞAK: Yaşam alanımızla alakalı konular ön planda olacak. Çocuklarımız varsa çocuklarımızın sorumlulukları onların problemlerini çözmek adına yaklaşımlarda bulunacağız. Ayrıca anne baba, ebeveynlerle alakalı konular aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişilerle bağlantılı sorunları çözüme ulaştırdığımız bir gün bizleri bekliyor.

TERAZİ: İletişimin ön plana çıktığı bir gün bizleri bekliyor. Kendimizi yakın çevremize oldukça güzel bir şekilde ifade edeceğiz kariyer ve iş hayatını geliştirmek adına güzel adımlar atabilir ve eğitimlere katılabiliriz. Bugün mahalle komşular ve yakın çevremizde bağlantılı ne varsa keşfettiğimiz bir gün bizleri bekliyor olacak

AKREP: Finansal konular ve dünyevi sahip olduklarımız konusunda oldukça şanslı olduğumuz bir gün bizleri bekliyor. Uzun zamandır borç verip de alamadığımız bir paramız varsa bugün onunla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ayrıca işimizin dışında farklı bir iş teklifi karşımıza çıkabilir ve gelirlerimizde güzel artışlar ön plana çıkabilir.

YAY: Kendimizi ve kişiliğimizi ön plana çıkarttığımız bir gün olacak. Girdiğimiz her ortamda mucizeler bizimle olabilir. Kariyer ve iş hayatında güzel adımlar atabiliriz ayrıca çalışma hayatının yanı sıra bugün kendimizi de yapılandırmak isteyebiliriz kişisel bakımlarımız ön planda olacak kendimize bakmak belki görünümümüzü değiştirmek isteyebiliriz.

OĞLAK: Orman banyoları yapmak denizin muhteşem kokusunu içimize çekmek istediğimiz bir gün olacak. Ruh bahçemizde bizi yaralayan bizi üzen ne varsa bulup şifalandırdığımız bir gün olacak diyebilirim. Bugün hiç tanımadığımız insanlarla sohbet etmek konuşmak isteyebiliriz ve tanışacağımız yeni insanlar bugün bize ruhsal anlamda yeni ufuklar açabilir.

KOVA: Toplum önünde ön plana çıktığımız bir gün olacak. Kendimizi dış dünyaya atmak isteyebilir, girdiğimiz her ortamda yeni maceralar aramak isteyebiliriz. Arkadaş ortamlarında arkadaşlarınızın yeni arkadaşlarıyla tanışabilir ve bu insanlardan bilinçli destekler alabilir hayata bakış açımız konusunda kendimizi geliştirmek isteyebiliriz .

BALIK: İş hayatının ön plana çıktığı bir gün kariyerimi ve işimi daha iyi nasıl tanıtabilirim sosyal medya konusunda nasıl destekler alabilirim tamamen bunları odaklı olabilirsiniz. Ayrıca bugün ev hayatında hiç beklemediğiniz uzun zamandır görmediğiniz bir misafir sizleri mutlu edebilir.

Etiketler : burç yorum astrolog
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
Bülent Ersoy'lu başlangıç

Bülent Ersoy'lu başlangıç
Pınar Deniz'i yıkan ölüm

Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
Çocukluklarına döndüler

Çocukluklarına döndüler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX