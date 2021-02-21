Bugün burçları neler bekliyor? 21 Şubat 2021 pazar günlük burç yorumları

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 21 Şubat pazar günlük burç yorumları: Koç, hayatındaki pek çok belirsizliği ortadan kaldıracak, Aslan kimin dost kimin düşman olduğunu fark edecek. İçsel yalnızlık yaşayan Balık, bir kaç güne rahatlayacakken Yengeç de kuruntularını bir kenara bırakıp mutlu olmanın yollarını aramalı. İşte bugünkü burç yorumlarının tamamı...



Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Haftanın son günü oldukça keyiflisiniz. Bugün hayatınızda belirsiz olan pek çok konunun açığa kavuşması için gelişmeler yaşayacaksınız. Görünmeyenin arkasını görmeye başlayacaksınız. Sizi mutsuz eden, hakkınıza giren arkadaşlar ile yollarınızı ayırabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile ev değişikliği yapma, taşınma, haneye katılacak yeni bir bebek varsa odasını düzenlemekle ilgili keyifli uğraşlarla uğraşabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sevdiğiniz kişiden değer görürken, onun ailesi ve zihnindekilerden yorulduğunuzu fark edebilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz her türlü konuda daha net olmaya çalışmalı, bugün gerekirse gereksiz konuşmalardan uzak durmalısınız. Hayatta hiç kimseyi değiştiremiyoruz, ya olduğu gibi kabul etmek ya da gitmek gerek. Değiştiremeyeceğiniz kişiler ve konular için artık kendinizi üzmeyiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün sevdiğiniz kişinin ailesi ile olası küslüklere oldukça açıksınız. Beklentilerinizi anlatmak için doğru bir zaman bugün olmayabilir. Ayrıca yakın, uzak akrabalarınızın sağlıkla ilgili konuları içsel anlamda sizi zorluyor ve üzüyor olabilir. Aile büyüklerinizin yanında onlara destek vermeyi unutmayın.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler içsel anlamda sizi biraz sıkıntıya sokuyor olabilir. Sağlığınızla ilgili gerekli tüm önlemleri almayı ihmal etmemeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Bugün para konularına dikkat etmelisiniz. İnternet üzerinden yapacağınız gereksiz harcamalar, ameliyat masrafları, kredi borçları vs gibi. Düşüncelerinizdeki kuruntuları bir kenara bırakabilirseniz, sevdiğiniz kişi ile ilk tanıştığınız zamanlardaki keyfi gün içerisinde yakalayabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Gizli düşmanlara açık bir günden geçmektesiniz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu çok açık bir şekilde göreceksiniz. Beraberliğinizde olası kavgalar da canınızı bugün biraz sıkabilir. Problemlerinizin birbirinize olan davranışlarınızdan mı yoksa elalem için mi yaptığınızı iyi analiz etmenizi istiyorum. Geri dönüşü olmayan ayrılıklar bugün söz konusu olabilir, aman dikkat.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sağlığınıza dikkat ettiğiniz günlerden geçmektesiniz. Önümüzdeki günlerde dış görünüşünüzü değişmek isteyeceksiniz. Ancak kendinizi yormamanızı önerebilirim. Bugün evinizin içerisinde olası küçük elektrik aletlerinizde, telefonunuzda bozulma, olası elektrik kesintileri yaşayabilirsiniz. Telaş yapmayın. Gün içerisinde evinizin içindeki negatifi atmak için adaçayı yakmak size iyi gelecek.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kalbinizi acıtan sevdiğiniz kişiyi hayatınızdan tamamen çıkarmak ve yeni bir hayat yolculuğuna başlamak isteyebilirsiniz. Sudan sebeplerle beraberliğinizi bitirip bitirmek istemediğinizden emin olmalısınız. Çocuğunuz varsa bugün onun şefkate fazlasıyla ihtiyacı olabilir. İlginizi ihmal etmemelisiniz. Şans oyunları oynuyorsanız riskli girişimlerde bulunmayınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aile büyükleriniz ile uzunca zamandır konuşmadığınız sırları paylaşabilir, hayatınızın içinde gizli saklı kalmış ne varsa anlatmak isteyebilirsiniz. Aranızda oluşabilecek gerginliklere dikkat ederek konuşmakta fayda görüyorum. Kırıldığınız konuları sonradan toparlamak kolay olmayabilir. Yeni bir ev satın alma veya aileden kalan bir mirası satma konuları gündeminizde olacak. İstenmeyen gebeliklere açıksınız, dikkat.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Düşünmeden dile getireceğiniz pek çok konunun geri dönüşü yok. Zihninizdeki tartmadan söyleme ve sonrasında da olası küslüklere oldukça açık bir gün sizinle birlikte. Yakın çevrenizi ve kendinizi germeye, eşiniz ile aranızda oluşabilecek tartışmalara açıksınız. Bugün her ne yaşıyorsanız Haziran ayında size sıkıntı yaşatması muhtemel. Tüm bu süreçlerin yanı sıra taşınma planları yapanlar bugün itibariyle taşınma kararı alabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal konularla ilgili dolandırılmalara, olası vergi borcu ve giderlerin çıkma ihtimali olabilir. Kendinizi değersiz hissettiğiniz konular karşınıza çıkabilir. Sevdiğiniz kişi ile olası tartışmaları büyütmemeli, geri dönüşü olmayan yollara girmemelisiniz. Sağlığınıza ayrıca dikkat etmeniz gereken bir gün.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Sağlığınızla ilgili önemli bir konu atlatabilirsiniz. Evinizin içerisinde çıkabilecek kazalara ve yangınlara açıksınız. Evliliğinizle ilgili önemli bir dönemin içerisindeyseniz sakinliğinizi korumalısınız. Pek çok konuda bugün fevri adımlar atmak sizi üzebilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmış olabilirsiniz. Bazı konular hiç de düşündüğünüz gibi olmayabilir. İçsel bir yalnızlık yaşıyorsanız bir kaç gün içerisinde rahatlayacaksınız. Sağlığınıza ve olası kazalara açıksınız, dikkatli olmalı ve dinlenmenize özen göstermelisiniz. Parasal konulara içinizi sıkmayın, zamanla pek çok konu düzelecektir.