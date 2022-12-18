Bugün burçları neler bekliyor? 18 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da çok dalgalı, duygusal ve psikolojik olaylar yaşanabilir. İlişkilerden yara alabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer ilişkilerde ve iletişimde ciddi ve mesafeli davranma durumları devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle iş hayatı çalışma hayatı alanında çok dalgalı bir gün olabilir, bu alanda olan ilişkilerden yara alabilirsiniz. Kendi fikir ve düşüncelerinizi ifade etme noktasında ve ilişkiler de daha ciddi ve mesafeli davranışlar ortaya koymaya devam edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle aşk hayatında ve çocuklarla olan ilişkilerde çok dalgalı bir gün olabilir, dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi konularda ciddi bir bakış açısı ve materyalist davranışlar devam etmektedir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında çok karmaşık ve dalgalı bir gün olabilir, bu alanda olan ilişkilerden yara alabilirsiniz. İlişkiler, evlilik ortaklıklar da ciddi ve mesafeli yaklaşımlar devam etmektedir, bu alanda ciddi tanışmalara önem verebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle yakın çevre Kardeşler alanında çok dalgalı bir gün olabilir, bu alanda olan ilişkilerden yara alabilirsiniz. Çalışma ve iş hayatında ise iletişimde ve ilişki kurma tarzında daha ciddi ve mesafeli yaklaşımlar devam etmektedir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle kendi parasal kaynaklarınızda çok dalgalı bir gün olabilir, bu alanda doğru kararlar vermelisiniz. Aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkiler de ciddi ve mesafeli davranışlar ve iletişim kurma tarzı yorucu olmaya başlayabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında çok dalgalı bir kişilik sergileyebilirsiniz, bu durum sizi oldukça yorabilir. Aynı zamanda ev ve aile hayatında olan ilişkilerde ciddi ve mesafeli davranışlar ve iletişim kurma tarzı artık yorucu etkiler vermeye başlayabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle ruhsal anlamda huzursuz bir gün olabilir. Aynı zamanda yakın çevre kardeşler iletişim alanında daha ciddi ve mesafeli iletişim kurma devam etmektedir, aile hayatından gelen maddi destekler sevindirici olabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle yakın çevreden gelen destekler önemli olacaktır. Aynı zamanda arkadaşlık ve sosyal alanlarda ilişkiler duygusal yönden zorlayıcı olabilir. Parasal ve maddi anlamda materyalist davranışlar devam etmektedir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında ciddi bir bakış açısı devam etmektedir. Kariyer hayatında ilişkilere duygusal açıdan dikkat edilmelidir. Kimlik ve egonuzu ortaya çıkarmakta sorunlar yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle görüş ve düşüncelerinizi ifade etmektedir duygusal sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Genel anlamda bugün kendinizi ifade edemediğiniz bir gün olacağından dolayı kendinizi bu anlamda zorlamamalısınız.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında iletişim ve ilişkiler de ciddi ve mesafeli davranış tarzı devam etmektedir.

UZMAN ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN