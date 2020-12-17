Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



İş yerinizde yükseldiğiniz pek çok konu karşısında gizli düşmanlıkların açık açık karşınıza çıkacağı bir dönemeçten geçiyorsunuz. Karşılaştığınız konular karşısında şaşkınlık yaşayacaksınız. Kendinizi iş hayatınıza odaklayıp, verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirseniz günü avantajlı değerlendirebilirsiniz.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılarınızın gün içerisinde tetiklendiği anlar olabilir. Parasal anlamdaki gelir gider düzensizliği ruhsal anlamda sizi rahatsız ediyor olabilir. Evinizin içinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sevdiğiniz kişiden güzel sözler duyacağınız bir gün olabilir.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Pek çok konuda otorite niteliğindeki projelere hazırlanırken, güç kazanıyorsunuz. Eşinizden alacağınız sizi çok mutlu ederken, onun bazı sitemli sözleri ile bugün karşılaşabilirsiniz. Önemli bir operasyon geçirdiyseniz bugünden itibaren hızlıca toparlayacaksınız.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Ruhsal anlamda biraz stresli olabilirsiniz, evinizin içinde esen negatif enerjiler bugün ruhunuzu bunaltıyor olabilir. Ancak güçlü dostlarınızdan yardım alarak güçlenecek ve ilerleyeceksiniz. Mide problemlerinize dikkat. Uzaktaki arkadaşlarınızdan güzel haberler alacaksınız.



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Hukuki anlamda atacağınız adımlar bugün sonuç vermeye başlayabilir veya avukatlarınızla görüşebilirsiniz. Akrabalarınızdan alacağınız eleştirileri göz önünde tutarak bazı konularda ilerlemeniz size iyi gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerden yana şanslısınız.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Kalbi boş olan Başak Burçları eski aşklardan haber alabilir ve görüşmeler yaşayabilir. Dış görünüşünüzün değiştiği yeni bir dönemden geçerken tamam mı, devam mı kararları zihninizi kurcalayabilir. İş hayatınızdan muazzam destek alıyorsunuz, yüreğinizi güzel enerjilere açmalısınız.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Uzunca süredir ilgilendiğiniz bir eğitimde isminizden söz ettirebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz yeni plan ve projeleriniz için gökyüzü ön hazırlıklarını yapıyor. Başarılı adımlarla şimdi ilerleme vakti. Çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz dikkatli olmanızda fayda görüyorum.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün trafikte oldukça dikkatli olmalısınız, olası kazalara açıksınız. İletişimde kendi doğrularınızı savunan yapınız size pek çok konuda bugün artı puan kazandıracak. Ancak beraberliğinizdeki olası problemleri bugünlerde fazla içselleştirmemeli ve olan pek çok şeyin geçici enerjide olduğunu bilmelisiniz.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Değersizlik hissettiğiniz pek çok konuyu sevdiğiniz kişi ile açık bir dil ile konuşmanız ve kendinizi ifade etmeniz size mutluluk getirecek. Zorlandığınız yanlarınızdan güç kazanarak ilerleyeceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Birazcık sabırlı olmalısınız.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

İdeallerinizi gerçekleştirmeye oldukça yakın bir dönemden geçmektesiniz. Olası problemleri zihninizde büyütmemelisiniz. Gökyüzünün zorluğu güç kazanmanız için.. Gün içerisinde dua enerjisi veya meditasyon ruhunuza çok iyi gelecektir.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

İş konularında yöneticilerinizden alacağınız sıkıntılı kararlar psikolojik anlamda sizi zorluyor olabilir. Bugün sokakta yardıma ihtiyacı olan zorluk içinde kalan kişilere yardım etmeniz, içinizdeki sıkıntılı sürecin rahatlamasına destek verebilir.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayalini kurduğunuz pek çok güzelliğin artık oluşmasına az kaldı. Sevdiğiniz kişi ile seyahatler bu aralar rafa kaldırılmış olsa da Aile büyükleri ve arkadaş gruplarınızdan alacağınız destekler yüzünüzü güldürebilir.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

