  • BIST
    1392.45
  • Dolar
    7,7967
  • Euro
    9,5324
  • Altın
    467,7320
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Kurtulmuş: Yaptırımların arkasındaki esas neden S-400 meselesi değildir
FED faiz kararını açıkladı
ABD'de yüzlerce uçuş iptal edildi
BM: Suriye krizinde önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birli...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, karantinaya alındı
Bakan Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı
Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı
Bu nasıl ittifak?
Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi!
ABD'den üç talepte bulundular!
ABD'nin derdi S-400 değil!
Aşılama 2021'in ilk haftasında
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hem sağanak hem kar yağışı geliyor
Biden bir ilke imza atıyor! Tarihe geçecek
Çok iyi bir konumdayız
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş korona kararı! Açılmaya başladı
"Bağımsızlık yürüyüşünü durdurmaz"
Tarih açıklandı: İnsansız uçaklar geliyor
Bahreyn ve ABD 'askeri iş birliğini' görüştü
Kovid-19 aşısı anketi yapıldı
Tuvalet eğitimine erken başlamak alt ıslatma nedeni
Sürekli telefon ekranına bakmak şaşı yapabilir
Pankreas kanserinde doğru bilinen 8 yanlış
17 Aralık 2020 Perşembe 03:06:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 03:06:00

Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları: Boğa sevdiğinden güzel sözler duyacağı bir gün, Başak ilişkide tamam mı? Devam mı? Kararı verecek, Aslan ikili ilişkilerden yana şanslı bir dönemde, Yengeç uzaktan gelecek haberler yüzünü güldürebilir.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

İş yerinizde yükseldiğiniz pek çok konu karşısında gizli düşmanlıkların açık açık karşınıza çıkacağı bir dönemeçten geçiyorsunuz. Karşılaştığınız konular karşısında şaşkınlık yaşayacaksınız. Kendinizi iş hayatınıza odaklayıp, verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirseniz günü avantajlı değerlendirebilirsiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılarınızın gün içerisinde tetiklendiği anlar olabilir. Parasal anlamdaki gelir gider düzensizliği ruhsal anlamda sizi rahatsız ediyor olabilir. Evinizin içinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sevdiğiniz kişiden güzel sözler duyacağınız bir gün olabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Pek çok konuda otorite niteliğindeki projelere hazırlanırken, güç kazanıyorsunuz. Eşinizden alacağınız sizi çok mutlu ederken, onun bazı sitemli sözleri ile bugün karşılaşabilirsiniz. Önemli bir operasyon geçirdiyseniz bugünden itibaren hızlıca toparlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Ruhsal anlamda biraz stresli olabilirsiniz, evinizin içinde esen negatif enerjiler bugün ruhunuzu bunaltıyor olabilir. Ancak güçlü dostlarınızdan yardım alarak güçlenecek ve ilerleyeceksiniz. Mide problemlerinize dikkat. Uzaktaki arkadaşlarınızdan güzel haberler alacaksınız.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Hukuki anlamda atacağınız adımlar bugün sonuç vermeye başlayabilir veya avukatlarınızla görüşebilirsiniz. Akrabalarınızdan alacağınız eleştirileri göz önünde tutarak bazı konularda ilerlemeniz size iyi gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerden yana şanslısınız.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Kalbi boş olan Başak Burçları eski aşklardan haber alabilir ve görüşmeler yaşayabilir. Dış görünüşünüzün değiştiği yeni bir dönemden geçerken tamam mı, devam mı kararları zihninizi kurcalayabilir. İş hayatınızdan muazzam destek alıyorsunuz, yüreğinizi güzel enerjilere açmalısınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Uzunca süredir ilgilendiğiniz bir eğitimde isminizden söz ettirebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz yeni plan ve projeleriniz için gökyüzü ön hazırlıklarını yapıyor. Başarılı adımlarla şimdi ilerleme vakti. Çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz dikkatli olmanızda fayda görüyorum.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün trafikte oldukça dikkatli olmalısınız, olası kazalara açıksınız. İletişimde kendi doğrularınızı savunan yapınız size pek çok konuda bugün artı puan kazandıracak. Ancak beraberliğinizdeki olası problemleri bugünlerde fazla içselleştirmemeli ve olan pek çok şeyin geçici enerjide olduğunu bilmelisiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Değersizlik hissettiğiniz pek çok konuyu sevdiğiniz kişi ile açık bir dil ile konuşmanız ve kendinizi ifade etmeniz size mutluluk getirecek. Zorlandığınız yanlarınızdan güç kazanarak ilerleyeceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Birazcık sabırlı olmalısınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

İdeallerinizi gerçekleştirmeye oldukça yakın bir dönemden geçmektesiniz. Olası problemleri zihninizde büyütmemelisiniz. Gökyüzünün zorluğu güç kazanmanız için.. Gün içerisinde dua enerjisi veya meditasyon ruhunuza çok iyi gelecektir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

İş konularında yöneticilerinizden alacağınız sıkıntılı kararlar psikolojik anlamda sizi zorluyor olabilir. Bugün sokakta yardıma ihtiyacı olan zorluk içinde kalan kişilere yardım etmeniz, içinizdeki sıkıntılı sürecin rahatlamasına destek verebilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayalini kurduğunuz pek çok güzelliğin artık oluşmasına az kaldı. Sevdiğiniz kişi ile seyahatler bu aralar rafa kaldırılmış olsa da Aile büyükleri ve arkadaş gruplarınızdan alacağınız destekler yüzünüzü güldürebilir.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : 17 Aralık Perşembe burçlar günlük burç yorumları Astrolog Özlem Recep perşembe burç yorumları burçlar
Agresif sevgili

Agresif sevgili
Alper Kul çocukluk hayallerini kaleme aldı

Alper Kul çocukluk hayallerini kaleme aldı
Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti

Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti
İyileşti spora koştu

İyileşti spora koştu
İşleri açıldı

İşleri açıldı
Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti

Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti
Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi

Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
Onur Saylak'ın babalık heyecanı

Onur Saylak'ın babalık heyecanı
Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı

Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER