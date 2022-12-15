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Bugün burçları neler bekliyor? 15 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları
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15 Aralık 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 08:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 15 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 15 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burçları bugün özellikle Mars ile ay arasındaki kare açı içinde çalışma hayatında duygusal yönden kriz getirici olabilir. Aynı zamanda sinirlerimize dikkat etmemiz gerekiyor o nedenle sağlıkta önemli olacaktır.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasındaki kare açı nedeni ile aşk hayatında duygusal krizleri anlatabilir. Aşırı şekilde para harcama dürtüsüne dikkat edilmelidir. Düşünce ve görüşlerimiz de sağlamcı ve organize olma durumları devam etmektedir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasındaki kare açı da aile ve ev hayatında duygusal krizler getirebilir. Aynı zamanda ortaklaşa maddi konularda sağlamcı olma durumları devam etmektedir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında ki kare açı da yakın çevre, kardeşler alanında ilişkiler de duygusal krizler getirebilir. Bu dönem ciddi beraberlikler için güzel dönem olabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açıda maddi konularda krizler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatında olan ilişkilerde ve iletişimde daha ciddi ve organize olma durumları devam etmektedir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açı da kariyer hayatından gelen baskılar duygusal kriz getirebilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuk çocuklarla olan ilişkiler ve iletişimde daha ciddi davranma durumları devam etmektedir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açı duygusal ve içsel anlamda kriz getirici çalışabilir. Aynı zamanda bu dönem ev ve aile hayatında olan ilişkiler ve iletişim de daha ciddi davranma potansiyeli devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açı da sosyal alanlar ve arkadaşlık yanında duygusal krizler yaşanabilir. Aynı zamanda yakın çevre kardeşler alanında hem ilişkiler hem de iletişim konularında daha ciddi davranma potansiyeli devam etmektedir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açıda kariyer hayatında ilişkilerden gelen duygusal baskılar yorucu olabilir. Aynı zamanda parasal ve maddi konulara daha ciddi bir bakış açısı ve elde paraya tutmaya yönelik davranışlar devam edebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açıda düşünce ve fikirlerinizi ifade etme açısından duygusal baskı altında kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem hayatın genel anlamda hem ilişkiler hem de iletişimde daha ciddi davranma potansiyeli devam etmektedir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açıda ortaklaşa maddi konularda duygusal baskı altında kalabilirsiniz ve bu konuda krizler olabilir. Aynı zamanda genel anlamda ilişkiler ve iletişim konularında kendinizi ifade etmekte zorlanmalar devam edebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Mars ile ay arasında olan kare açı da evlilik, ortaklık ilişkiler de duygusal baskı altında kalabilirsiniz. Sosyal alanlar ve arkadaşlık ve grup çalışmalarında iletişim kurma ve ilişkilerde daha disiplinli, daha ciddi bakış açısı devam etmektedir.

Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli?
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