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12 Kasım 2020 Perşembe 18:44:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:58:00

Bugün burçları neler bekliyor? 13 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 13 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları: Yay başarısıyla takdir toplayacak, gizli düşmanlara dikkat, Başak para konusunda gelen teklifler yüzünü güldürecek, Boğa kendini bir anda yoğun iş temposunda bulabilir, Akrep ağzından çıkan kelimelere dikkat etmesi gereken bir gün.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Önemli bir rahatsızlık geçiriyorsanız bugün kendinizi biraz daha yorgun hissedebilirsiniz. Önümüzdeki 6 gün içerisinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sizin dışınızda, eşinizin yakın akrabalarının zorlandığı sağlık sıkıntıları ve dertleri bulunabilir. Kimsenin kimseye yardım edemediği günlerden geçiyor olabilirsiniz. Yeniaydan sonra rahatlayacaksınız.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

‘Cuma günü bu kadar da yoğunluk olur mu?’ dediğinizi duyar gibiyim. Zamanın içinde zamansızlık yaşıyorsunuz adeta. Günlük işlerinizi ve projelerinizi tamamlamak için planlı olmanızı önerebilirim. Bugün kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız, sağlık sıkıntısı yaşama ihtimaliniz bulunuyor aman dikkat.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Geçmişten gelen aşk ilişkilerinizin gündemde olacağı ve bu kişiler ile yaşadığınız konuların pişmanlıkları ile yüzleşme vakti. Akrep Yeniayı ile birlikte hayatınızda gitmesi gereken kim varsa gitmesine izin verin. Unutmayın geçmişteki siz hata yapmasaydı, bugün bu kadar farkındalık dolu olmayacaktı.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Beraberliğinizde daha çok birbirinizin fikirlerine önem vereceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Yeni bir adım atmak için uygun bir gökyüzü olmasada, ilişkinizin mevcut güzelliklerinin tadını çıkarmayı deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca beraberliklerin haricinde çocuklarınızla ilgili yarım kalan işlerinizi sonuçlandırmak için de günü değerlendirebilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Yakın arkadaşlarınızın karanlık yönlerini fark ederek güne başlayacaksınız. Karşınızdaki kişilerin niyetlerini sorgulayacağınız bir gün. İç sesinize odaklanmalı ve kuruntularınızı derinleştirmemeye özen göstermelisiniz. Gün içerisinde aracınız ile çok erken saatler ve çok geç saatlerde seyahat etmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Para konusunda gelen teklifler yüzünüzü güldürecek, bereketiniz artacak. Uzunca süre önce hakkınızı alamadığınız kişiler ile karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Beraberliğinizde hararetli konuşmalar yaşayacağınız ve tamam mı, devam mı dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Aman düşünmeden adım atmayınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz enerjiler ile başlıyorsunuz. Pek çok kişinin hayranlığını kazanacaksınız. Günün tehlikeli yanı, sizi bu kadar yücelten enerjiler bulunuyorken açık düşmanlıklarınızı huzursuz eden enerjiler artıyor. Kimse ile polemiğe girmeden kendi yolunuzda ilerlemeniz size artı puanlar katacak cinsten.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Önemli bir sağlık sıkıntınız bulunuyorsa tekrarlayabilir veya aniden rahatsızlanma ihtimaliniz oluşuyor olabilir aman dikkat. Kalabalıklar içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Bilinçaltınızın size yansıması bulunuyor olabilir, gün içerisinde çevrenizdeki pek çok kişiyi kırma potansiyeliniz var.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İş yerinizde kendinizi çok daha net ortaya koyacağınız ve takdir edileceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Burada dikkatli olmanız gereken kadınlardan alacağınız yaralar. Sevdiğiniz kişi ile uzunca süredir ilgilenemeyişiniz aranızda sorunlara neden olabilir, aman dikkat.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Aldığınız haberler karşısında gerilmemeye özen göstermeksiniz. Siz çok kıymetlisiniz. Ben merkezde kalarak çevrenizdeki kişilere kulak asmayınız. Yardımınıza ihtiyacı olan aile büyükleriniz olabilir. Gücünüzün yettiği kadarıyla yardımlaşmanız sizde bulunan enerjiyi arttıracaktır. İş hayatınızda yeniden yapılandırdığınız projelerinizden yana şanslı gündesiniz. İşinize odaklanmalısınız.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Uzunca süredir yaşadığınız sağlık sıkıntılarınızın aniden artmasına sebep olabilecek enerjiler bulunuyor. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa mutlaka doktordan yardım almalısınız. Önemli bir mahkeme ve davanız söz konusu ise bugün itibariyle sonuçlanacak enerjiler söz konusu. Önemli bir para bekliyorsanız gelebilir ancak gelen paranın borçlarınıza gitme ihtimali bulunuyor, harcamalarınızı dengelemelisiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız ani çıkan problemler kalbinizi ciddi anlamda kırabilir. Günü daha sakin geçirmeye özen göstermelisiniz. Problemlerinizi arkadaşlarınız ile paylaşmanız enerjinizi fazlasıyla kitleyebilir aman dikkat edin. Kardeşlerinizden alacağınız yardımlar gün içerisinde içinize su serpecek cinsten. Uzunca süredir görüşmediğiniz bir yakınınızla sürpriz karşılaşmalar ve haberleşmeler söz konusu.

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