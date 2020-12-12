Bugün burçları neler bekliyor? 13 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Ruhsal anlamda biraz kendi kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Uzunca süredir alamadığınız bir paranın size geleceği enerjiler sizinle birlikte olacak. Bu para miras yolu ile size kalan, satılamayan bir gayrimenkulun satımı olabileceği gibi, hukuki yoldan almak istediğiniz bir paranın elinize geçmesi için avukatlarınızla görüşüyor olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir probleminiz bulunuyorsa hızlıca iyileşeceksiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)



Sevdiğiniz kişinin size vereceği destek ile birlikte kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Eşiniz ile birlikte finansal atılımlar yapmadan önce acele karar vermemeli, temkinli ilerlemelisiniz. Hayatınızda kim dost kim düşman anlamlandıracağınız bir dönemden geçiyorsunuz, sırlarınızı kimlerle paylaştığınıza dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün iş yerinizdeki arkadaşlarınızın yaşadığı zorluklara yardımcı olurken, onlar için çabalamak sizi mutlu edecek. Uzunca süredir görmezden geldiğiniz sağlık probleminizle ilgili önlemler almanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Sevdiğiniz kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı gerginliklere destek olurken kendinizi bulabilirsiniz. Ruhsal anlamda gergin olduğunuz bir döngüden geçerken hem ona hem de kendinize şefkatli davranmanız ilişkinizde sizi birbirinize kenetleyecektir. Aile bireylerinizin sağlığına dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz.



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün evinizin içinde kendi iç dünyanızda kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Önemli bir sağlık problemi geçiriyorsanız, hızlıca toparlayacaksınız. Beraberliğinizde bir problem bulunuyorsa olayları büyütmemeli ve zamana yaymanızı önerebilirim.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

İletişiminizdeki karamsarlığınız yakın çevrenizi biraz üzüyor olabilir. Daha sonradan şansınızın döneceği pek çok konuda sabırsız davranışlarınız pek çok kişi tarafından eleştirilebilir. Önemli bir projeniz ve sınavınız bulunuyorsa yüksek sınav sonuçları ile tamamlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Maddi anlamda alamadığınız gelirlerin size geleceği bir süreç için ilgili kişiler ile görüşebilir ve gerekirse hukuki süreci başlatabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki sıkıntıları güvenmediğiniz kişilere anlatmaktan kaçınmalısınız. Sağlık sorunları gündeme gelebilir, dikkat.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Hayatınızdaki güzellikleri başkaları ile paylaşmaya kendinizi sabırsız hissederken, sakinliğinizi korumanız sizi pek çok negatif enerjiden koruyacaktır. Olası bir sağlık problemi veya estetik operasyon geçirdiyseniz hızlıca toparlanacaksınız. Güzel bir dönem başlıyor.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün iç dünyanızda zihninizden geçen kelimeleri susturamıyor olabilirsiniz. Değişmeye yakın düzeniniz için psikolojiniz yoruluyor olabilir. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmeli, güvenmediğiniz kişiler ile konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Kimden, ne zarar göreceğinizi bilemezsiniz.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Çocuklarınızın tamamlaması gereken önemli projeleri için destek verirken kendinizi bulabilirsiniz. Yakın dostluklarınızın hayatlarında gerçekleşen sağlık problemleri sizi biraz üzerken, kendi sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçtiğinizi belirtmek isterim. Yalnızlar için aşk kapıda olabilir.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün ev veya iş hayatınızda önemli bir süreci tamamlayacak güzel enerjiler altındasınız. Çalışma ortamınızdaki yöneticilerin ve aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili önemli bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Onlarla ilgilenmeyi ihmal etmemelisiniz.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün zihninizden geçen pek çok konunun doğruluğuyla ilgili haberler alabilir ve herşeyin nasıl da gözler önünde olduğuyla ruhsal anlamda biraz gerilebilirsiniz. Önemli bir sınav ve projenin içerisindeyseniz tamamlayacak ve önümüzdeki günlere yüksek puanlarla birlikte isminizden söz ettireceksiniz.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

