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12 Ocak 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 08:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 12 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 12 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle arkadaşlık alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte gündelik ve iş hayatında duygusal yönden dağılma riski getirici olaylar içinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle kariyer hayatında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte aşk hayatında duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle uzakta olan insanlar ile kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte ev ve aile hayatında duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte yakın çevre kardeşler alanında duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte parasal ve maddi konularda dağılma riski altında olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle iş hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte genel anlamda duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle aşk hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte ruhsal ve içsel anlamda duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle aile hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte arkadaşlıklar ve sosyal alanlarda duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

YAY BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte kariyer hayatında duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle parasal ve maddi konularda kadersel yönden yol ayrımları ile birlikte görüş ve düşüncelerinizi ifade etme konusunda duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle genel anlamda aile hayatından gelen etkiler ile kadersel yönden yol ayrımları olabilir aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi konularda duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca Neptün ay karşıtlığı da olduğundan özellikle yakın çevre kardeşlerden gelen etkiler ile elde olmayan konulardan kadersel yönden yol ayrımları ile birlikte ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında duygusal yönden dağılma riski altında olabilirsiniz.

Etiketler : burçlar balık başak terazi
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