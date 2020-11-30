Bugün burçları neler bekliyor? 1 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Maddi konularda yeni şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz, umulmadık kişilerden alacağınız haberler, projelerinizin nasıl ilerleyeceği hakkında size bilgi verecek. Eğitim ve sınavlarınızla ilgili başvurularınız bulunuyorsa bugün görüşmeler ve projelerinizi hızlandırmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kalbi boş olanlar yeni flörtler ile karşılaşabilir ve haberleşmeler yaşanabilir. Bugün yapacağınız ufak bir yardım size uzun vadede büyük bir iyilik ile dönebilir, karşınıza ihtiyacı olanlar çıkarsa mutlaka yardım ediniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)



Dostlarınız ile yardımlaşma ve destekler sizi çok mutlu ediyor. Eşinizden alacağınız desteğe kalbinizi açmalısınız. Sevdiğiniz kişi ile aranıza girmeye çalışanlara karşı duruşunuz takdire şayan. Parasal anlamda giderlerinizin yanında bugün bereketli enerjilerin sizinle birlikte olacağı bir gün. Bugünlerde elinize geçen paraları biriktirebilirseniz önümüzdeki sene elinizdeki gayrimenkul ile birlikte karlı yatırımlar yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)



İkili ilişkinizde sevdiğiniz kişiden size evlilik teklifi gelebilir. Kalbi boş olan İkizler burcu bugün yeni tanışmalar ve karşılaşmalar yaşayabilir. Biten giden dostluklarınızın yerine yeni arkadaşlıklarınız sizi çok mutlu ediyor. İş hayatınızda hayalini kurduğunuz sürpriz projelerden gelen haberler sizi çok mutlu edecek.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)



Geçtiğimiz ayları düşünerek, kırılan hayal kırıklıklarınızı hatırlamanız sadece içe çekilmenize sebebiyet verecek. Umutlarınız ve ideallerinizle ilgili sürpriz haberler içinizi ferahlatacak. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızdan size destekler var, onların kıymetini bilmelisiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)



Hayalini kurduğunuz plan ve projeleriniz hakkında şahane haberler alacaksınız. Uzunca süredir size ilgisi olan bir arkadaşınızın evlilik niyetinde olduğunu anlayabileceğiniz sürpriz gelişmeler. Belki siz de uzunca zamandır kendisine hayran olmuş olabilirisniz. Hayallerinize odaklanmalısınız, bugün önümüzdeki süreçte hayatınıza girecek güzelliğin pek çok eş zamanlığını yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)



Bugün parlayacağınız yeni projeler gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığınız zorluklar geride kalmak üzere. Sağlığınız gittikçe iyiye gidiyor. Sevdiğiniz kişi ile görüşmeleriniz sizi eskisinden de iyi hissettirecek. Önümüzdeki günlerde arkadaşlığınızı toparlamanız mümkün görünmektedir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)



Çevrenizdeki pek çok kişi tarafından beğenilme ve takdir edilmeyle karşılaşacaksınız. Önemli bir eğitim alıyorsanız ve sınavlara hazırlanıyorsanız, sınav sonuçlarınız olumlu sonuçlanacak. Çevrenize verdiğiniz tepkilerde empati yapabilirseniz, pek çok kişinin gönlünü alıp, dostlarınızdan da destek almış olabilirsiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

İkili ilişkilerinizde kendinizi çok net ifade edebilirsiniz. Evliliğinizde eşinize vereceğiniz değer takdir edilecek cinsten. Kalbi boş olan Akrep burçları tesadüf karşılaşmalara hazırlık yapabilir. Belki de bu kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz kişidir, kim bilir. Gün içerisinde dua etmek ve yardım etmek size kat ve kat iyi enerjilerle geri dönecek.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İş hayatınızdaki dengesizliğin verdiği sıkıntıları dert ediyor olabilirsiniz. Aile bireylerinizden alacağınız desteğe çok ihtiyacınız bulunuyor. Çocuklarınızın sorumluluğu için eşinizden destek isteyebilirsiniz. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugün biraz ağrılarınız artabilir.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Sevdiğiniz kişi ile yaşayacağınız güzellikler sizi derinden iyi hissettirecek. Kalbi boş olan kişiler iş yeri bağlantıları veya üniversiteden karşılarına çıkabilecek eş adaylarına karşı kalbini açabilir. Çocuklarınızdan yana mutlu olacağınız güzel gelişmeler hanenizin içinde görülüyor.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kalabalık ortamlarda bulunan kişilerden alacağınız haberlerle güne başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızı açmak isteyenlere karşı ailenizdeki büyüklerden yardım almanız problemlerinizi çözümleyebilir. Parasal anlamdaki dengesizlik ve belirsizlikler bugün itibariyle çözümlenmeye başlayacak.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Küstüğünüz kişilerden gelecek haberlerle birlikte sevinç yaşayacaksınız. Maddi anlamdaki kazançlarınız çevrenizdeki pek çok kişi tarafından kıskanılıyor olabilir. Kendi iş hayatınıza odaklanarak, kariyerinizi geliştirmeli ve karşınıza çıkan şans ve fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

