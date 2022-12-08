Bugün burçları neler bekliyor? 08 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda görüş ve düşünceler açısından yakın çevre, Kardeşler alanında duygusal anlamda baskı altında kalabilirsiniz. Özellikle Mars ile ay kavuşumu bu açıdan çok yorucu bir durumu gösterebilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşum olduğundan dolayı kendi parasal ve maddi konularınızda oldukça baskı altında kalabilirsiniz. Bu alanda korumacı davranma eğilimi duygusal patlamalara neden olabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşum olduğundan dolayı duygusal anlamda agresif ve baskın tutumlar ilişkilerde kopma ve ayrılıklar getirebilir. O nedenle sakin olmanız gereken bir dönemdesiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşumu olduğundan dolayı ruhsal ve psikolojik anlamda aşırı agresif tutumlar içinde olmanız bu alanda çok yorucu etkiler verebilir. Sağlık ve ruhsal sağlık konularına dikkat etmelisiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşumu olduğundan dolayı sosyal alanlar, grup çalışmaları ve arkadaşlık alanlarında aşırı baskı ve agresif tutumlar duygusal anlamda çok yorucu etkiler verebilir. Bu alanda kopmalar, ayrılıklar beklenebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşum olduğundan dolayı kariyer hayatında agresif ve baskıcı tutumlar duygusal anlamda çok yorucu etkiler verebilir. Kariyer hayatında sonlanmalar yaşanabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşum olduğundan dolayı uzakta olan insanlar ile ilişkiler ve aynı zamanda görüş ve düşünceleri agresif ve baskın biçimde kabul ettirme isteği duygusal anlamda patlama getirebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayla Mars ay kavuşumu olduğundan dolayı ortaklaşa, parasal ve maddi konularda aşırı baskıcı tutumlar duygusal anlamda kopmalar meydana getirebilir. Bu nedenle maddi konulara özellikle dikkat edilmelidir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşumu olduğundan ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanında aşırı agresif ve baskın tutumlar duygusal anlamda kopma ve ayrılık durumları meydana getirebilir. İlişkiler alanına dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunay da Mars ay kavuşumu olduğundan, iş hayatı ve çalışma alanında duygusal anlamda agresif ve baskın davranışlar içinde kalabilirsiniz. Bu açıdan iş hayatında kopma ve ayrılık durumları olabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşum olduğundan, aşk hayatı ve çocuklarla ilgili durumlarda duygusal anlamda agresif ve baskın tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle aşk hayatında olan ilişkilere dikkat etmelisiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle ikizler burcu dolunayda Mars ay kavuşum olduğundan ev ve aile hayatında oldukça baskın ve agresif tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bu durum duygusal patlamalar getirebilir.