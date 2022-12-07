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07 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 07 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 07 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ: KARİYER ALANINDA YÜKSELMEYE HAZIR OLMASI GEREKİYOR

İKİZLER: İLİŞKİLER ALANINDA DİKKATLİ ADIM ATMASI GEREKEN GÜNLER

BALIK: DUYGUSAL DEĞİL MANTIKLI DÜŞÜNÜRSE SORUNLARI ATLATACAK

ASLAN: İLERİYE DÖNÜK PLANLAR YAPIP, HAYATA GEÇİRMESİ MÜMKÜN

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcuna girmesi ile birlikte kariyer hayatında daha disiplinli iletişim kurma potansiyeli ortaya çıkmaya başlayabilir. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında duygusal açıdan yıpratıcı koşul ve şartlar içinde olmaya başlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesiyle birlikte görüşler, düşünceler ve fikirler açısından daha disiplinli bir sürece gireceklerdir. Aynı zamanda kendi parasal kaynakları ilgili konularda Duygusal açıdan yıpratıcı koşullar zorlamaya başlayabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesi ile birlikte ortaklaşa, parasal ve maddi konularda daha ciddi düşünceler ve fikirler içinde olmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar açısından aşırı agresif tutum ve davranışlar duygusal açıdan çok yorucu etkiler verebilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesiyle birlikte evlilik, ortaklıklar, ilişkiler açısından daha ciddi düşünceler ve iletişim konuları ön planda olacaktır. Özellikle bu dönem içsel ve ruhsal duygusal anlamda çok zorlayıcı bir dönem içerisinde olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesi ile birlikte iş hayatı alanında iletişim konuları daha ciddi ve planlı bir şekilde ön plana çıkmaya başlayacaktır. Aynı zamanda bu dönem arkadaşlık ve sosyal alanlar da duygusal anlamda patlama getiren konular çok yorucu olmaya başlayabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesiyle birlikte aşk hayatında ve çocuklar ile ilgili konularda daha ciddi düşünceler, fikirler, iletişim konuları oluşmaya başlayacaktır. Aynı zamanda bu dönem ev ve aile hayatında duygusal anlamda patlama getiren konular yorucu olmaya başlayabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesi girmesiyle birlikte aile ve ev hayatında iletişim olsun, diğer konular da daha ciddi düşünce ve fikirler öne çıkabilir. Aynı zamanda bu dönem duygusal anlamda fikir ve düşünceleri ortaya koyma açısından oldukça zor bir dönem olabilir. Ve uzakta olan insanla ile de sorunlar da yaşanabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesi ile birlikte yakın çevre, kardeşler, akraba alanında iletişim konularında daha ciddi paylaşımlar, durumlar olabilir. Aynı zamanda ortaklaşa maddi konularda duygusal anlamda çok yorucu bir dönem olabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcuna girmesiyle birlikte maddi konularda düşünce, fikirlerinizi daha ciddi biçimde ortaya koymak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda duygusal anlamda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar açısından çok yorucu bir dönem olabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesiyle birlikte hayatın genel anlamında düşünce ve fikirlerinizi daha ciddi biçimde ortaya koymaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda çalışma hayatı ve sağlık alanı açısından duygusal anlamda zor bir dönem olabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesi ile birlikte içsel ve ruhsal açıdan düşünce ve fikirlerinizi ortaya koyma açısından sıkıntılar yaşanabilir. Aynı zamanda aşk hayatı alanında duygusal yönden patlamalar ortaya çıkmaya başlayabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcuna girmesi ile birlikte sosyal alanlar ve arkadaşlık alanı, grup çalışmalarında düşünce ve fikirlerinizi daha ciddi biçimde ortaya koymaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda aile hayatında duygusal anlamda çok yorucu bir dönem olmaya başlayabilir.

Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 07 Aralık Bugün burçları neler bekliyor?
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