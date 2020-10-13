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13 Ekim 2020 Salı 19:35:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 19:42:00

Bugün 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 957’e yükseldi. Bugün toplam 114 bin 992 test yapılırken, bin 632 yeni hasta tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 338 bin 779 oldu. Bugün iyileşen bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 296 bin 927'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 416 olduğu açıklandı.

“AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMAK ELİMİZDE”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen bin 632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız bin 416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin” ifadelerine yer verdi.

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