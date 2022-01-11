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11 Ocak 2022 Salı 23:44:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 23:44:00

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Bursa Deniz Otobüslerinin yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Etiketler : bursa deniz otobüsleri budo olumsuz hava koşulları
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