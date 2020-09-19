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19 Eylül 2020 Cumartesi 08:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 08:25:00

BUDO bazı seferlerini iptal etti

Kaynak: AA

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Aynı sebeple 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

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