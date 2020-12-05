05 Aralık 2020 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:00:00
Bu yılbaşı evdeyiz
Koronavirüse yönelik tedbir ve kısıtlamalardan dolayı yılbaşı gecesini evlerimizde geçireceğiz.
Yılbaşında koronavirüsü evde geçirme durumu hediyelik eşya ve yılbaşı süsü satan mağazalarda hareketliliğe neden oldu. Tahtakale esnafı, “Pandemi nedeniyle fiyatı geçen seneye göre 2 kat artan Noel Baba kostümü ile sakalı ve yapay çam ağacı yoğun ilgi görüyor. Noel Baba kostümü 350, yapay çam ağaçları 150 liradan başlıyor” dedi.
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