Bu yılbaşı evdeyiz

Yılbaşında koronavirüsü evde geçirme durumu hediyelik eşya ve yılbaşı süsü satan mağazalarda hareketliliğe neden oldu. Tahtakale esnafı, “Pandemi nedeniyle fiyatı geçen seneye göre 2 kat artan Noel Baba kostümü ile sakalı ve yapay çam ağacı yoğun ilgi görüyor. Noel Baba kostümü 350, yapay çam ağaçları 150 liradan başlıyor” dedi.

