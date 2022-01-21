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21 Ocak 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 16:30:00

Bu spor sahası atıklardan yapıldı

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Van Erciş'te, kullanılmayan deprem konteynerleri, zemini yenilenen stattan elde edilen sentetik çimler ve bir okuldan çıkan hurda malzemelerle Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesine futbol ve voleybol sahası ile kültür evi yapıldı.

Van Erciş'te, kullanılmayan deprem konteynerleri, zemini yenilenen stattan elde edilen sentetik çimler ve bir okuldan çıkan hurda malzemelerle Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesine futbol ve voleybol sahası ile kültür evi yapıldı. Stadyumdan özenle söktükleri sentetik çimlerin bakımını yaparak Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesine taşıyan ekipler, 1325 metrekarelik halı saha ile 500 metrekare büyüklüğünde voleybol sahası inşa etti.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce geri dönüşüm istasyonlarına bırakılan atıkları satarak belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hafif ticari araç, 80 çöp konteyneri, 120 bank ve 30 kamelya satın aldıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, ilçede geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

İlçede atık malzemelerle öğrencilere spor tesisi inşa ettiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Şehir stadyumunun zemininin yenilenmesi ile çıkan sentetik çim halılar ve yıkılan okulumuzdaki profil, boru ve hasır tellerle 1375 metrekare büyüklüğünde futbol sahası ve 500 metrekare büyüklüğünde voleybol sahası inşa ettik. Kullanılmayan konteynerlerden öğrencilerimiz için 130 metrekare büyüklüğünde kafe ve 80 metrekare kültür evi yaptırdık. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve kıymetli velilerimizin de destekleri ile atıl malzemeler burada tekrar hayat bularak gençlerimizin hizmetine sunuldu. Gençlerimiz, geleceğimizdir. Bu bayrak yarışını teslim alacak olan gençlerimiz için ne kadar çalışsak azdır."

Etiketler : Bu spor sahası atıklardan yapıldı Nuri Mehmetbeyoğlu Van Erciş
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