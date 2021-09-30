Bu ördek ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

Krissy Ellis, Munchkin adlı ördeğini "dünyanın en şımarık ördeği" şeklinde tanımlarken onun sosyal medyada fenomen olmasını sağladı. TikTok'ta 2,7 milyon, Instagram'da ise 245 bin takipçiye sahip olan Munchkin adlı ördek, ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor. Ördeğin 20 yaşındaki sahibi Krissy Ellis, birçok kişinin başta kendisiyle dalga geçtiğini, fakat şimdi arkadaş olmak istediklerini belirtti.

