Bu nasıl mümkün?

PARAYLA BİRLİKTE KAÇTI

Kahramanmaraş'ta bir aracın camını kırarak içindeki 139 bin lirayı çalan soygun çetesi üyelerinin yolu, Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarında barikatla kesildi. Teslim olmayı reddeden soyguncular, polise ateş açtı. Çıkan çatışma sonrası çetenin 10 üye-si yakalanırken, Azer M, parayla birlikte kaçtı.

Onlarca suç kaydı olan azılı hırsızlık çetesinin, şehir şehir dolaşarak kapkaç ve soygun yaptığı ortaya çıktı.

Dokuz suç kaydı ve 2 ayrı aranması olan Azer M'nin serbest bırakılmasına sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar ”Bu karar hırsızlara cesaret verir” görüşünü dile getirdi. Azer M. ile birlikte 3'er aranması olan 2 çete üyesi daha serbest bırakıldı.

İTİRAFA RAĞMEN SERBEST

Azer M, polisle girdiği çatışmadan bir gün sonra yakalandı ancak üzerinden para çıkmadı. Sorgusunda suçunu itiraf edip, parayı 10 gün içinde sahibine teslim edeceğini söyledi. Verdiği söz, azılı hırsıza özgürlük(!) yolunu açtı. Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.