Bu mutluluk unutulur mu!

Bu mutluluk unutulur mu!

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, buzlu yolları eğlenceye dönüştürenler oldu. Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve gençler, evlerinden getirdikleri metal sini, naylon branda ve kızaklar ile buz pistine dönüşen alanlarda kaymanın mutluluğunu yaşadı.