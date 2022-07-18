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18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00:00

Bu miğfere paha biçilemiyor

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Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yerindeki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 300 yıllık bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yerindeki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 300 yıllık bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Mitolojide 'Fırtına tanrısı'na hediye olarak sunulan miğfer, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Savaşçı miğferinin Çorum Müzesi'nde bu yıl sergiye çıktığını açıklayan Çorum Müzesi arkeologlarından Özge Eren, "Bu yıl sergiye çıkan bronz miğfer, Ortaköy Şapinuva ören yerinde 2002 yılında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında D binasında bir sunu sekisi üzerinde bulunmuş ve merhum Dr. Mustafa Süel tarafından yayınlanmıştır. Sivri tepelikli konik formlu olan miğferin ense ve yanak kısmında perçin delikleri vardır. Bu kısımlara yanakları ve enseyi koruyan aparatlar takılmaktadır. D binasında yapılan kazılarda miğferin yanında savaşlarda kesici silahlara karşı başı ve vücudu korumak amacıyla üretilen miğfer yanaklığı ile vücut zırhına ait bronz pullar, mızrak uçları, bronz baltalar toplu halde bulunmuştur" dedi.

Etiketler : Bu miğfere paha biçilemiyor Dr. Mustafa Süel Şapinuva ören
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