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04 Şubat 2021 Perşembe 12:46:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 12:46:00

Bu mezarın yönü görenleri şaşırtıyor

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Aksaray Bahçeli Mahallesi'ndeki 950 yıllık Evrah Mezarlığı'nda, mezarların hepsinin başı batıya, ayak kısmı ise doğuya bakıyor; ancak bir mezarın yönü farklı! Yol kenarında olması nedeniyle daha çok dikkat çeken mezar, 2 yıl önce defnedilen İran uyruklu Hamıdreza Seyedloo'na ait. Siyah mezar taşlı mezarın başı güneye, ayağı ise kuzey tarafa bakıyor.

Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, defin yönünün farklı olmasında, İslam'a göre herhangi bir sakınca olmadığını belirterek, ''Gelenek olarak Müslümanların Müslüman mezarlığına, Müslüman olmayanların da kendi mezarlıklarına defnedilmesi adettendir. Bu uygulama yıllar boyunca bütün dinler tarafından uygulanmıştır. Fakat herhangi bir mecburiyet varsa mesela gayrimüslim bir memlekette, bir Müslüman'ın vefat etmesi veya Müslüman bir beldede bir gayrimüslimin vefat etmesi durumunda kendi inançlarına mensup kimselerin özel bir mezarlığı yoksa bunlarında farklı bir dinlere mensup kişilerin mezarlarına defnedilmesi caizdir. Bunda dinimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama çok nadir görüldüğü için vatandaşlarımızın şaşırması normal. Bu olayın dinimizce bir sakıncası yoktur. Mezarlarda yatan kişilere dua edilebilir. İnşallah mümin kardeşlerimize bu dualar ulaşacaktır" dedi.

Etiketler : aksaray mezar evrah mezarlığı
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