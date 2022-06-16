Bu meslek 10 yıl sonra yok olacak

Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Edirne'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, eserlerini sergileyen çömlek ustası Selim Çolak, çırak yetişmemesinden dert yandı. Çolak, 10 yıl sonra bu mesleği yapacak usta bulunmayacağını söyledi.



Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden atalarının asırlar önce yapmaya başladığı çömlekçilik mesleğini şimdi kendisinin sürdürdüğünü anlatan Çolak, çömlekçilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Çömlek ustası Çolak, çırak yetişmediği için el ile üretilen çömleklerin yerini fabrikalarda üretilen ürünlerin alacağını söyledi.