Bu mantar sadece Türkiye'de yetişiyor

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, Artvin'in Hopa ilçesinde sadece Türkiye'de yetişen ultra endemik bir mantar türü keşfetti. Mantar, 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescillenirken, Kaygusuz, daha önce de sadece Aydın'ın Kuşadası'nda yetişen 'Volvarille Turcica' isimli beyaz bir mantar türü bulmuştu.

