Bu mahalleye korona hiç uğramadı

Bu mahalleye korona hiç uğramadı

Mahallenin bu başarısının arkasında tedbir yatıyor. Mahalle sakinleri bir an olsun maske çıkarmıyor, fiziksel mesafeye dikkat ediyor. İl dışından gelen misafirlere ise uyarılarda bulunan vatandaşlar izolasyon süresi olan 2 haftanın ardından misafirlerle görüşme gerçekleştiriyor.

