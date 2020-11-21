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21 Kasım 2020 Cumartesi 17:13:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 17:13:00

Bu mahalleye korona hiç uğramadı

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Samsun'un Bafra ilçesi'nin 400 nüfuslu Göltepe Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Mahallenin bu başarısının arkasında tedbir yatıyor. Mahalle sakinleri bir an olsun maske çıkarmıyor, fiziksel mesafeye dikkat ediyor. İl dışından gelen misafirlere ise uyarılarda bulunan vatandaşlar izolasyon süresi olan 2 haftanın ardından misafirlerle görüşme gerçekleştiriyor.

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