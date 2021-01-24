  • BIST
    1546.51
  • Dolar
    7,3818
  • Euro
    8,9785
  • Altın
    442,0770
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan 'Bir müjde vermek istiyorum' sözleriyle duyurdu
Coşkun Sabah'tan İlyas Salman'a tepki
‘Erdoğan her fiyatı biliyor, denetimler sıkılaştırılacak'
Beklenen uçak İstanbul'a iniş yaptı
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar kapıya dayandı
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
İdo Tatlıse'ten nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye romantik kutlama
Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı
Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir
Sıfır maliyetli doğadan sanat
Bu leylek ‘göç yorgunu'
Uyuz hastalığı 15 dakikada bulaşıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 25 Ocak 2021 Pazartesi günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü
Fransız gazeteci 'görülmemiş barbarlık' deyip Fransa'yı eleştirdi: Tek kelimeyle utanç kaynağı
Meteoroloji'den 2020 kuraklık raporu: Yağışlar hangi ilde ne kadar azaldı?
Türkiye'de bugün 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı
MEB çevrim içi açık öğretim okulları sınavlarında öğrencilere internet erişim desteği verecek
ABD'nin terör listesine alma kararı Husilerin askeri tırmanışını engelleyemedi
24 Ocak 2021 Pazar 23:52:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28:00

Bu leylek ‘göç yorgunu'

ABONE OL

Kocaeli'de doğal yaşam parkı Ormanya'da rehabilite edilip doğaya salınan leylek, göç yorgunu olduğu için uçmak istemedi ve parkta kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, yaklaşık 3 aydır misafir ettikleri leyleğin kışlamak için Ormanya'yı tercih ettiğini söyledi. Alioğlu, göç sırasında leylekler ve bazı kuş türlerinde bu tip davranışların görülebildiğini belirterek bunun doğal bir durum olduğunu anlattı. Kışlaması için leyleğe yuva hazırladıklarını dile getiren Alioğlu, ayrıca hayvanın yem rasyonunu (bir hayvanın 24 saatlik periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı) günlük takip ettiklerini, Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi aracılığıyla kontrollerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti. "O kadar çok insancıl ve sosyal ki bazen sabahları personelle alana giriş yapıyor." diyen Alioğlu, leyleğin normal şartlarda göç etmesi gerektiğini söyledi. Alioğlu, şöyle konuştu: "Kışlamak için bizi tercih etti. Daha güvenli bulduğu için olabilir. Daha sıcak iklimleri seçer, sıcak ortamlarda bulunmak isterler. Bir göç yolculukları vardır. Şu anda karların içinde ama günlük yemlemesi ve diğer kontrolleri yapılıyor. Ona sevimli bir de yuva yaptık, yuva etrafında dolanıyor. Bulut, sürekli vatandaşların arasında, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Artık buranın maskotu oldu. Belki seneye tekrar kışlamak için burayı tercih edebilir, belki de hiç gitmez sürekli burada durur."

Etiketler : Kocaeli Ormanya leylek
'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'

'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'
Aleyna Tilki'yi oyunculuk yordu

Aleyna Tilki'yi oyunculuk yordu
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...

Netleşen proje yok! Görüşmelere devam...
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi

Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım

Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım
Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi

Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
Survivor adasında tarzlar da yarışıyor

Survivor adasında tarzlar da yarışıyor
"2 aydır birlikteyiz"

"2 aydır birlikteyiz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER