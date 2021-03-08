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08 Mart 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 18:00:00

Bu köyün taşı toprağı altın

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Ağrı'nın Mollakara Köyü'nde iki noktada altın rezervi tespit edildi.Altının 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı ve bin kişinin istihdam edileceği açıklandı, Mollakara halkı sevinçten havalara uçtu.

SADECE 70 HANE VAR

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Mollakara Köyü'nde 4 ay önce iki ayrı noktada altın rezervi bulundu. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, tespit edilen iki bölgede ilk altın dökümüne 2022'de başlanmasının planlandığını ve yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti. 70 haneli 500 nüfuslu köy halkı büyük mutluluk yaşadı.

TERSİNE GÖÇ OLACAK

Heyecanla çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen Muhtar Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzde altın bulunduğunu duyunca çok şaşırdık. Herkes bana nasıl olduğunu sordu. Yapılan sondajlar da gösteriyor ki köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın. Büyük kentlere göç edenlerin bile geri döneceklerine inanıyoruz" dedi. Bölgede 1,5 milyar dolarlık altın rezervi bekleniyor.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, bölgede keşfedilen altının çıkarılmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını ve en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile çalışmaların hızlandırıldığını ve maden arama çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Tespit edilen 2 zonda, 2022 yılında ilk altın dökümüne başlamayı planladıklarını belirten Balcı, yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.

Köylülerden Zeynel Abidin Çiftçi "Bu bölgede bulunan mermer, termal su gibi diğer kaynakların da değerlendirilmesini istiyoruz. Biz şu anda köy halkı ve bölge insanı olarak çok mutluyuz. Burada bin işçi çalışacak. Bu da Türkiye'nin bin ailesinin ekmek yemesi demek" dedi. Altın rezervinin tespit edildiği bölgeyi at sırtında gezen köylülerden Mehmet Hanifi Çiftçi ile gençlerden Deniz Karakuş da mutlu olduklarını dile getirdi.

Etiketler : ağrı altın köy
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