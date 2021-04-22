Bu köyün geçim kaynağı rahvan atlar

6 atı olan Mehmet Öge, "Çocukluğumuzdan beri atların içindeyiz. Binmesini, yetiştirmesini ve yarıştırmasını çok severiz. Günümüzün yarısı atlarımızla uğraşmakla geçiyor. Bu işin ticaretini yapıyoruz. Atın iyi olduğunu yürüyüşünden, adım atışından, hal ve hareketinden hemen anlarız. Rahvan atı 4 nalı da arklıdır. Cirit atı ise daha farklı bir şey. Atların ırkından, kanından iyi olup, olmadığı bellidir. Rahvan atlar 4 ayağı denk olarak gider" dedi.



'ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ'

At yetiştiricisi İsmet Öge, "Bu bizim baba mesleğidir. Sporcular nasıl koşuyorsa bizde atları aynı şekilde gezdiriyoruz. Atlara biniyoruz ve yaklaşık 2 saat ağır ağır gezdiriyoruz. Yarış zamanları da Türkiye'nin neresinde olursa olsun atları götürerek yarışlara katılıyoruz. Yarışlarda dereceye giren atlara bayrak, kupa ve para ödülü var. Bayrak aldığı zaman at değerde kazanıyor. Alım satımını da yapıyoruz. İşimiz mesleğimiz bu bizim. Bakımıyla da biz ilgileniyoruz. Gezdirmesi, tımarı, yemi gibi bakımları var. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kolay bir iş değil. Atlar 3 yaşında yarışmaya başlar, 15 yaşına kadar da gayet iyi yarışırlar" diye konuştu.

Muhtar Orhan Akrancı ise rahvan atların Kocagür'ün geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, atları koşturacak ve yetiştirmesinde katkı sağlanacak daha güzel alanlarının olması için yetkililerden destek istedi.