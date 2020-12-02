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02 Aralık 2020 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 08:40:00

Bu köye giriş yasak

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Elazığ merkeze bağlı 30 haneli Alatarla Köyü, pandemiye karşı alınan tedbirlerle dikkat çekiyor.

Kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Alatarla Köyü'nde bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Muhtar Nusret Özfidan tarafından çevre köylerde artan hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla köye şubat ayında güvenlik kamerası kuruldu. Daha sonra taktırdığı kameraları koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanan Özfidan, giriş çıkışları kontrol altına alarak, dışardan gelen vatandaşları tespit ediyor. Muhtarın uyguladığı tedbirlere köylülerin de destek vermesiyle köyde şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanmadı.

Pandeminin ilk dönemlerinde köy girişini kapatması ve komşu ziyaretlerini yasaklaması gibi birçok tedbir alan muhtar Nusret Özfidan, "Köylülerimiz tedbirlere riayet ediyor, bu da güzel bir şey. Çevre köylerde hayvan hırsızlıkları oldu. Bizde de böyle olaylar olmaması için güvenlik kamerası kurduk. Daha sonra pandemi olunca kamera daha çok işimize yaradı. Çünkü köyümüz Keban Baraj gölüne iki kilometre uzaklıkta. Vatandaşlar hafta sonları pikniğe veya ava geliyor. Köye giriş çıkışları kameradan tespit ediyoruz. Her ne olursa olsun takip ediyoruz. Köyümde yaklaşık 30 hane var. Pandemiden dolayı herkes kurallara riayet ediyor. Sadece hayvanı olan çobanlar ve tarlasına giden vatandaşlar dışarı çıkıyor. Ben köylü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten köyümüz bu konuda çok duyarlı" dedi. 

Etiketler : Alatarla Köyü Elazığ pandemi koronavirüs vakası Nusret Özfidan
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