Bu köyde fotoğraf çekilmek parayla
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı.
Gelin ve damatlar ile mezuniyet hatırası çektirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında gelen köyde, fotoğraf çektirmek isteyenler muhtarlıktan izin alıp, 200 lira vererek fotoğraf çekebiliyor.