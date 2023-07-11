Bu köyde fotoğraf çekilmek parayla

Bu köyde fotoğraf çekilmek parayla

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı.



Gelin ve damatlar ile mezuniyet hatırası çektirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında gelen köyde, fotoğraf çektirmek isteyenler muhtarlıktan izin alıp, 200 lira vererek fotoğraf çekebiliyor.