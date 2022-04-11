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11 Nisan 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 18:00:00

Bu köyde davul zurna çalmak yasak... 600 yıldır süren saygı

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Ramazan ayında ve başka günlerde 600 yıldır davul çalınmayan Dedeler Köyü'nde, Selahaddin Buhari Hazretleri'nin türbesi bulunuyor.

Dedeler sakinlerinin Şeyh'e saygısı nedeniyle köyde hiçbir zaman davul çalınmıyor.

DAVUL VE ZURNA İSTEMEMİŞ

1400'lü yıllarda Buhara'dan Horasan'a ve daha sonra Anadolu'ya geçerek Bursa'nın Keles bölgesine yerleşip Dedeler Köyü'nün kurulmasına vesile olan Şeyh Selahaddin Buhari Hazretleri, köyde davul zurna çalınmasını istemezmiş. Köy sakinleri de büyük hürmet gösterdikleri Şeyh'in bu isteğini hiç kırmamış.

RAMAZANDA DA ÇALINMIYOR

Şeyh'in ölümünden sonra da bu saygı gelenek olarak devam etmiş. Kendisi de Dedeler Köyü'nden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Şeyh Selahaddin Buhari Hazretleri'nin kabri var. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.

Yöredeki gayri müslümleri İslamiyet'e davet eden Şeyh'in onların alamet göstermesi isteği üzerine asasıyla yere vurup çıkardığı inanılan su, halen türbeye yakın olan köy camisinin avlusunda 'Asa Pınarı' olarak bulunuyor.

Etiketler : türbe ramazan köy
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